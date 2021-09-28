UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Самый полезный вариант: диетолог раскрыла всю правду о йогуртах и дала советы по употреблению

Автор: Ольвия Агаркова

Йогурт – полезный продукт диетического рацина, но тольри условии правильного состава. Как же выбрать лучший вариант и что с ним готовить?

На эти вопросы ответила в Instagram нутрициолог Ольга Усенко.

Йогурт и как его внедрить в свой рацион? В составе йогурта не должно быть ничего, кроме: молоко и его производных, закваска. Йогурт может быть разной жирности, и от жирности будет меняться набор производных молока (сливки, разная жирность самого молока).

Сейчас есть на полках варианты йогуртов с наполнителями, но без сахара, но все же лучше наполнять йогурт самостоятельно.


Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Как использовать йогурт?

  • йогурт можно взять на перекус как самостоятельное блюдо, но это будет не так сытно и голод может вас настичь уже через час
  • йогурт можно сочетать с семенами/орехами и сухофруктами
  • йогурт можно сочетать с фруктами и семенами/орехами
  • йогурт хорошо сочетается с бананом и семенам/орехами
  • кто не любит орехи, можно просто йогурт с сухофруктами/фруктами/ягодами

Йогурт так же можно использовать как заправку в салат, но тогда это должен быть жирный йогурт (10% и выше).

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Йогурт можно добавлять в творог на завтрак, для того, чтобы творог был более кремовый и приятной текстуры. На йогурте можно делать смузи и разные пп-дессерты.

Сколько в день йогурта будет достаточно?

Если это жирный йогурт "греческий", то до 100 г. Если это питьевой йогурт, жирность которого до 3%, тогда до 300 мл можно в день стабильно.

Самый полезный вариант йогурта будет тот, который вы сделаете сами.

Напомним, что ранее диетолог тина Фиалкова научила не переедать запрещенкой осенью.

Читайте LITE в Google News
диетологПравильное питаниеЗдоровая еда