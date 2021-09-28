Самый полезный вариант: диетолог раскрыла всю правду о йогуртах и дала советы по употреблению

Йогурт – полезный продукт диетического рацина, но тольри условии правильного состава. Как же выбрать лучший вариант и что с ним готовить?
На эти вопросы ответила в Instagram нутрициолог Ольга Усенко.
Йогурт и как его внедрить в свой рацион? В составе йогурта не должно быть ничего, кроме: молоко и его производных, закваска. Йогурт может быть разной жирности, и от жирности будет меняться набор производных молока (сливки, разная жирность самого молока).
Сейчас есть на полках варианты йогуртов с наполнителями, но без сахара, но все же лучше наполнять йогурт самостоятельно.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Как использовать йогурт?
Йогурт так же можно использовать как заправку в салат, но тогда это должен быть жирный йогурт (10% и выше).
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Йогурт можно добавлять в творог на завтрак, для того, чтобы творог был более кремовый и приятной текстуры. На йогурте можно делать смузи и разные пп-дессерты.
Сколько в день йогурта будет достаточно?
Если это жирный йогурт "греческий", то до 100 г. Если это питьевой йогурт, жирность которого до 3%, тогда до 300 мл можно в день стабильно.
Самый полезный вариант йогурта будет тот, который вы сделаете сами.
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