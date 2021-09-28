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Найкорисніший варіант: дієтолог розкрила всю правду про йогурти і дала поради щодо вживання

Автор: Ольвія Агаркова

Йогурт - корисний продукт дієтичного рацину, але тільки за умови правильного складу. Як же вибрати кращий варіант і що з ним готувати?

На ці питання відповіла в Instagram нутриціолог Ольга Усенко.

Йогурт і як його впровадити в свій раціон? У складі йогурту не повинно бути нічого, крім: молоко і його похідних, закваска. Йогурт може бути різної жирності, і від жирності буде змінюватися набір похідних молока (вершки, різна жирність самого молока).

Зараз є на полицях варіанти йогуртів з наповнювачами, але без цукру, але все ж краще наповнювати йогурт самостійно.


Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Як використовувати йогурт?

  • йогурт можна взяти на перекус як самостійну страву, але це буде не так ситно і голод може вас наздогнати вже через годину
  • йогурт можна поєднувати з насінням/горіхами і сухофруктами
  • йогурт можна поєднувати з фруктами і насінням/горіхами
  • йогурт добре поєднується з бананом і насінням/горіхами
  • хто не любить горіхи, можна просто йогурт з сухофруктами / фруктами / ягодами

Йогурт так само можна використовувати як заправку в салат, але тоді це повинен бути жирний йогурт (10% і вище).

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Йогурт можна додавати в сир на сніданок, для того, щоб сир був більш кремовий і з приємною текстури. На йогурті можна робити смузі і різні пп-дессерти.

Скільки в день йогурту буде достатньо?

Якщо це жирний йогурт "грецький", то до 100 г. Якщо це питний йогурт, жирність якого до 3%, тоді до 300 мл можна в день стабільно.

Найкорисніший варіант йогурту буде той, який ви зробите самі.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Тіна Фіалкова навчила не переїдати заборонку восени.

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