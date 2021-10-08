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Сбережет фигуру: нутрициолог рассказала, что делать, если все время хочется есть

Новина українською →
Пятница 08 октября 2021 10:09
Сбережет фигуру: нутрициолог рассказала, что делать, если все время хочется есть Нутрициолог Наталья Нутри (фото: instagram.com/natalinutri)
Автор: Татьяна Турчаникова

Замечали, как часто мы едим не потому что голодны, просто так, от нечего делать, или заедаем стресс и одиночество? А с приходом осени есть вообще хочется все время? Почему так происходит?

Потому что у нас есть два вида голода: физиологический и эмоциональный. И их важно отличать, рассказала в своем Instagram нутрициолог Наталья Нутри.

Сбережет фигуру: нутрициолог рассказала, что делать, если все время хочется естьНа что вас тянет? На полезности или на вредности? (фото: pexels.com)

  • Физиологический голод

Возникает постепенно, информация о котором передается из желудка в мозг нервными импульсами. Предупреждая нас, о том что настала пора пополнить запасы организма. Здесь бразды правления у гормона голода - грелина.

Данный вид голода проявляется постепенно, под "ложечкой" засосало, при доносящихся запахах стала выделяться слюна, на слюну - желудочный сок и т. д.

Утолить голод можно даже корочкой хлеба и в этом случае вы удовлетворяете физиологическую потребность организма.

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  • Эмоциональный голод

Здесь все сложнее. Как правило, в этот момент вы хотите круассан с шоколадом, булочку с маком или обсыпной рогалик. Эмоции тесно связаны с тем, что мы едим, возможно, так нас успокаивали в детстве и еда здесь выполняет психологическую функцию.

Каждый день вы сталкиваетесь с переживаниями, печалью, восхищением, радостью… Если при малейшем колебании настроения хотите "заесть", тут нужно серьезно задуматься.

Организм требует "ту самую шоколадку" в обмен на спокойствие, но это самообман, в дальнейшем чреват набором лишних кг, за коротые вы будете испытывать угрызения совести. Это замкнутый круг.

Сбережет фигуру: нутрициолог рассказала, что делать, если все время хочется естьЗа эмоциональный голод приходится платить лишними кило (фото: pexels.com)

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Что делать, если все время хочется есть

Есть несколько рекомендаций, которые помогут контролировать эмоциональный голод:

  • Решать проблему, которая есть. Оставаясь нерешенной, эмоция ищет выход и успокоение в еде. И так будет происходить до тех пор, пока вы не проработаете задачу.

Прежде, чем что-то съесть - успокойтесь, выпейте стакан воды медленными глотками. Дышите глубоко и ровно.

  • Постарайтесь минимизировать стресс в своей жизни. Так как тревогу организм считывает как намек на опасность и норовит подзаправиться на всякий случай.
  • Повторяю, как мантру - высыпайтесь! Нормой должно быть минимум 7-8 часов сна. Недосыпание ведет к снижению энергии, а дальше - неконтролируемое употребление быстрых углеводов, организм берет энергию здесь и сейчас.
  • Повысьте самооценку, еда часто становится "успокаивающей" для людей с низкой самооценкой.
  • Будьте физически активными.
  • Любимое дело, хобби, увлечения.

Раньше нутрициолог назвала мощнейший антиоксидант, который есть на каждой кухне.

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