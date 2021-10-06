Поднимают сахар и сбивают сон: нутрициолог рассказала, почему детям вредны сладости

Многие родители привыкли давать ребенку конфетку, чтобы порадовать или успокоить, если у него испортилось настроение. В гостях и на праздниках тоже принято кормить детей пирожными и тортами. Да что там говорить, детство и сладости стали практически неразрывными понятиями. Но на самом деле малышам есть сладкое - не менее вредно, чем взрослым.

Об этом рассказала в своем Instagram нутрициолог Катерина Йенсен, которая своим детям сладостей не дает.

Детям не нужны сладости, по крайней мере, часто (фото: pexels.com)

"Бедные твои дети. Ты совсем не даешь им конфет. Как они у тебя вообще живут без них? У детей должно быть детство, а какое детство без сладкого"… Это замечание я в свое время услышала от собственной мамы. И задумалась: а действительно ли я лишаю детей детства и правда ли им так нужно сладкое?

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Посмотрим на это с научной точки зрения. Что такого есть в сладком (именно в конфетах-тортах-печенье-мармеладе…), что человеку просто необходимо? Основательно прокрутив в голове факты, я пришла к выводу, что ничего. Я не открою вам Америку, сказав, что все с точностью до наоборот.

Эти сладости вредны. Даже детям. Они также поднимают сахар в крови, сбивают гормональный фон и настроение, ухудшают сон...

Дети сами себе "нет" не скажут (фото: pexels.com)

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Просто дети - сильные существа, и их здоровые организмы в состоянии побороть все эти "мелкие побочные эффекты" лучше, чем организм взрослого.

И еще. Я как-то читала, что взрослый - это ребенок, который способен сказать себе "нет". Так вот, если вы, решив похудеть, можете удержаться от зефирки вечером, то ребенку такая сила воли недоступна. Пока. Так зачем его искушать и вырабатывать у него привычку есть сладкое каждый день? Что это даст? Прибавит ему детства, счастья, радости?

Сколько раз я видела родителей, которые буквально откупались от детей сладким. "Вот тебе печенье, но не плачь". Почему-то мы, взрослые, заранее решаем, что нужно нашим детям, и что именно они должны любить.