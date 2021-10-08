Збереже фігуру: нутриціолог розповіла, що робити, якщо весь час хочеться їсти

Помічали, як часто ми їмо не тому що голодні, просто так, від нічого робити, або заїдаємо стрес і самотність? А з приходом осені їсти взагалі хочеться весь час? Чому так відбувається?

Тому, що у нас є два види голоду: фізіологічний і емоційний. І їх важливо відрізняти, розповіла в своєму Instagram нутриціолог Наталія Нутрі.

На що вас тягне? На корисності або на шкідливості? (фото: pexels.com)

Фізіологічний голод

Виникає поступово, інформація про нього передається зі шлунка в мозок нервовими імпульсами. Попереджаючи нас, про те що настала пора поповнити запаси організму. Тут кермо влади у гормону голоду - греліну.

Даний вид голоду проявляється поступово, під "ложечкою" засмоктало, пколи ви чуєте запахи, виділяється слина, на слину - шлунковий сік і т. д.

Вгамувати голод можна навіть скоринкою хліба і в цьому випадку ви задовольняєте фізіологічну потребу організму.

Щитовидка ні при чому: лікар назвала несподівані причини кома в горлі

Емоційний голод

Тут все складніше. Як правило, в цей момент ви хочете круасан з шоколадом, булочку з маком або обсипний рогалик. Емоції тісно пов'язані з тим, що ми їмо, можливо, так нас заспокоювали в дитинстві і їжа тут виконує психологічну функцію.

Кожен день ви стикаєтеся з переживаннями, сумом, захопленням, радістю... Якщо при найменшому коливанні настрою хочете ємоцію "заїсти", тут потрібно серйозно задуматися.

Організм вимагає "ту саму шоколадку" в обмін на спокій, але це самообман, в подальшому загрожує набором зайвих кг, за короткі ви будете відчувати докори сумління. Це замкнуте коло.

За емоційний голод доводиться платити зайвими кіло (фото: pexels.com)

Піднімають цукор і збивають сон: нутриціолог розповіла, чому дітям шкідливі солодощі

Що робити, якщо весь час хочеться їсти

Є кілька рекомендацій, які допоможуть контролювати емоційний голод:

Вирішувати проблему, яка є. Залишаючись невирішеною, емоція шукає вихід і заспокоєння в їжі. І так буде відбуватися до тих пір, поки ви не пропрацюєте завдання.

Перш, ніж щось з'їсти - заспокойтеся, випийте склянку води повільними ковтками. Дихайте глибоко і рівно.