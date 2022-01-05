Для семейного ужина: нутрициолог дала рецепт простого и сытного блюда

Праздники продолжаются, так что вопрос "чем удивить гостей" еще актуальный! Попробуйте ризотто – исконно итальянское блюдо из риса с нежным сливочным вкусом, в переводе означающее "маленький рис".

Для классического ризотто принято использовать рис дорогих сортов арборио, падано, рома, марателли, карнаролли.

Главное в ризотто – это нежная кремовая текстура и восхитительный вкус.