Для семейного ужина: нутрициолог дала рецепт простого и сытного блюда

Праздники продолжаются, так что вопрос "чем удивить гостей" еще актуальный! Попробуйте ризотто – исконно итальянское блюдо из риса с нежным сливочным вкусом, в переводе означающее "маленький рис".
Для классического ризотто принято использовать рис дорогих сортов арборио, падано, рома, марателли, карнаролли.
Главное в ризотто – это нежная кремовая текстура и восхитительный вкус.
Нутрициолог Анна Гоголева в своем блоге о здоровом питании в Instagram предложила приготовить современную ЗОЖ-вариацию ризотто (и пообещала, что она ничем не уступает классическому) из киноа с сушеными грибами.
"Для того, чтобы добавить кремовость, не используя традиционное сливочное масло и мясные бульоны, я выбрала оливковое масло с добавлением пармезана! Правда, слюнки текут?", – говорит Анна.
Ингредиенты
Способ приготовления
Приятного аппетита!
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