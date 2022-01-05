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Для сімейної вечері: нутриціолог дала рецепт простого і ситного страви

Автор: Тетяна Турчанікова

Свята продовжуються, а отже – чим дивувати гостей? Спробуйте різотто – споконвічно італійське блюдо з рису з ніжним вершковим смаком, в перекладі означає "маленький рис".

Для класичного різотто прийнято використовувати рис дорогих сортів арборіо, падано, рома, марателлі, карнароллі.

Головне в різотто – це ніжна кремова текстура і чудовий смак.

Нутриціолог Анна Гоголєва у своєму блозі про здорове харчування в Instagram запропонувала приготувати сучасну ЗСЖ-варіацію різотто (і пообіцяла, що вона нічим не поступається класичній) з кіноа з сушеними грибами.

"Для того, щоб додати кремовість, не використовуючи традиційне вершкове масло і м'ясні бульйони, я вибрала оливкову олію з додаванням пармезану! Правда, слинки течуть?",- каже Анна.

Вечеря (фото: pexels.com)

Різотто з кіноа: покроковий рецепт

Інгредієнт

  • 200 гр кіноа,
  • мигдальне молоко,
  • 1/2 цибулини,
  • біле вино,
  • пармезан – 100 гр,
  • сушені гриби (лисички),
  • свіжий чебрець,
  • маслинове масло,
  • часник – 1 зубчик.

Спосіб приготування

  1. У сотейник або маленьку каструлю налити 1 ст. ложку оливкової олії і додати дрібно нарізану цибулю.
  2. Томити цибулю на маленькому вогні, додавши свіжий (або сушений) чебрець і біле вино.
  3. Всипати кіноа, постійно помішуючи і додати 200 мл мигдального молока.
  4. Потім додати трохи води, постійно помішуючи.
  5. Не забувайте помішувати різотто і доливати рідини до повного приготування кіноа.
  6. В кінці можна додати трохи часнику для аромату.

Смачного!

Раніше нутриціолог розповіла, що приготувати на сніданок на кетодієті, смачно і корисно.

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