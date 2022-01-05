Для сімейної вечері: нутриціолог дала рецепт простого і ситного страви

Свята продовжуються, а отже – чим дивувати гостей? Спробуйте різотто – споконвічно італійське блюдо з рису з ніжним вершковим смаком, в перекладі означає "маленький рис".
Для класичного різотто прийнято використовувати рис дорогих сортів арборіо, падано, рома, марателлі, карнароллі.
Головне в різотто – це ніжна кремова текстура і чудовий смак.
Нутриціолог Анна Гоголєва у своєму блозі про здорове харчування в Instagram запропонувала приготувати сучасну ЗСЖ-варіацію різотто (і пообіцяла, що вона нічим не поступається класичній) з кіноа з сушеними грибами.
"Для того, щоб додати кремовість, не використовуючи традиційне вершкове масло і м'ясні бульйони, я вибрала оливкову олію з додаванням пармезану! Правда, слинки течуть?",- каже Анна.
Інгредієнт
Спосіб приготування
Смачного!
Раніше нутриціолог розповіла, що приготувати на сніданок на кетодієті, смачно і корисно.