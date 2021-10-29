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Серьезные последствия для здоровья: нутрициолог рассказала, почему опасно мало есть

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Пятница 29 октября 2021 19:01
Серьезные последствия для здоровья: нутрициолог рассказала, почему опасно мало есть В еде крайности не нужны (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Часто бывает, девушка с гордостью рассказывает, что крайне мало ест - и ее даже не тянет.

Бесспорно, такой факт выглядит выигрышно на фоне тех людей, которые не в силах обуздать аппетит и систематически переедают. Но стоит ли гордиться этим обстоятельством? Чем коварна привычка очень мало есть?

Нутрициолог Анна Макарова в своем Instagram рассказала, что в такой важной области, как питание, недопустимы крайности, а "малоежки" рискуют не меньше, чем те, кто превышает свою калорийность.

Серьезные последствия для здоровья: нутрициолог рассказала, почему опасно мало естьВ питании лучше придерживаться "золотой серединки" (фото: pexels.com)

Низкая масса тела, низкая мышечная масса, низкий основной обмен и низкая активность - все это создает почву для недостаточного уровня аппетита, и это безусловно не норма, а серьезный звоночек.

Так происходит потому, что человек "приучил" свой организм к функционированию на "низких скоростях".

Давайте вспомним, какую главную функцию несет пища для человека: обеспечение организма всеми необходимыми макро- и микронутриентами для его здоровой жизнедеятельности.

Серьезные последствия для здоровья: нутрициолог рассказала, почему опасно мало есть

Голодать - не круто (фото: pexels.com)

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При скудном объеме рациона возникает дефицит питательных веществ, что, в свою очередь, приводит к дефициту в общем энергобалансе и может самым серьезным образом отразиться на здоровье:

  • анемия,
  • остеопороз,
  • ослабление иммунной системы,
  • хроническая усталость,
  • нарушение репродуктивной функции,
  • нарушение пищеварения,
  • саркопения.

Вот далеко не полный список последствий, к которым рискует привести себя "малоежка".

В заключении хочу подчеркнуть, что недостаточность пищи - одна из форм нарушения питания, и этим точно не стоит гордиться! Будьте бдительны и никогда не голодайте!

Раньше нутрициолог назвала неожиданный продукт, способный избавить от отеков и целлюлита.

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