Сезон зелени открыт: как ее выбирать и как хранить для максимальной пользы

Вот лишь немногие полезные свойства зелени:

поддерживает работу печени,

является тонизирующим и мягких мочегонным средством, очищает кровь и организм в целом,

мягко избавляет от камней в почках,

устраняет запоры,

помогает очищать кожу и избавляет от угревой сыпи,

предотвращает резкие скачки давление.

"Сейчас свежая зелень доступна на всех рынках, в некоторых магазинах или вы даже можете вырастить ее самостоятельно дома. Чтобы не потерять ее драгоценные свойства, зелень важно правильно хранить", - посоветовала нутрициолог.

Как хранить зелень, чтобы она сохраняла полезные свойства (фото: pexels.com)

Как продлить жизнь зелени и салатам

1. Когда вы принесли зелень домой, налейте в емкость очень холодную воду и положите в нее листики на 5 - 7 минут.

"Холодная температура замедляет процессы распада. Они впитают и максимально задержат влагу (станут не вялыми, а упругими)", - рассказала Надя.

Потом выложите их на бумажное полотенце или в спиннер (специальная сушилка для зелени) и тщательно просушите. Не должно остаться никакой влаги, она должна быть только в листьях.

2. Возьмите большие пластиковые пакеты с застежкой, положите туда зелень и максимально аккуратно выдавите из пакета как можно больше воздуха.

3. Закройте пакет и потом маленькой иголкой сделайте 10 - 20 дырочек. Так вы получите среду близкую к естественной, им будет чем дышать, но кислорода будет не слишком много - и это замедлит процесс старения.

"То есть, зелень будет в максимально замедленном метаболизме продолжать жить. Если в пакетах не сделать дырочки, то в них будет расти уровень водорода, поэтому листики буквально задохнутся и это повлияет на их вкус и на количество фитонутриентов", - рассказала Андреева.