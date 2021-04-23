Сезон зелені відкритий: як її вибирати і як зберігати для максимальної користі

Сезон зелені відкритий. Якщо ви дбаєте про здорове харчування, то знаєте, що зелень - це справжня паличка-виручалочка з нескінченною кількістю переваг, якщо додавати її в їжу на постійній основі.
Про це у своєму мікроблозі Instagram розповіла нутриціолог Надя Андрєєва.
"Зараз свіжа зелень доступна на всіх ринках, в деяких магазинах або ви навіть можете виростити її самостійно вдома. Щоб не втратити її дорогоцінні властивості, зелень важливо правильно зберігати", - порадила нутриціолог.
1. Коли ви принесли зелень додому, налийте в ємність дуже холодну воду і покладіть в неї листочки на 5 - 7 хвилин.
"Холодна температура уповільнює процеси розпаду. Вони вберуть і максимально затримають вологу (стануть не млявими, а пружними)", - розповіла Надя.
Потім викладіть їх на паперовий рушник або в спіннер (спеціальна сушарка для зелені) і ретельно просушіть. Не повинно залишитися ніякої вологи, вона повинна бути тільки в листі.
2. Візьміть великі пластикові пакети із застібкою, покладіть туди зелень і максимально акуратно видавіть з пакета якомога більше повітря.
3. Закрийте пакет і потім маленькою голкою зробіть 10 - 20 дірочок. Так ви отримаєте середовище близьке до природнього, зелені буде чим дихати, але кисню буде не дуже багато - і це сповільнить процес старіння.
"Тобто, зелень буде в максимально уповільненому метаболізмі продовжувати жити. Якщо в пакетах не зробити дірочки, то в них буде рости рівень водню, тому листочки буквально задихнуться і це вплине на їх смак і на кількість фітонутрієнтів", - розповіла Андрєєва.
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