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И школьникам, и их родителям: врач назвала топ-3 незаменимых помощника для нервной системы

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Четверг 09 сентября 2021 09:01
И школьникам, и их родителям: врач назвала топ-3 незаменимых помощника для нервной системы Марина Сергеева (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)
Автор: Татьяна Турчаникова

Начался новый учебный год. У кого-то дети пошли в первый класс, у кого-то - в выпускной. Кто-то поступил в вуз. Все эти события связаны с переживаниями не только для родителей, но в первую очередь для самих детей.

Как поддержать нервную систему, снять тревожность и поднять успеваемость? Просто, если знать о трех главных таких помощниках. Их назвала в своем Instagram врач-диетолог Марина Сергеева.

И школьникам, и их родителям: врач назвала топ-3 незаменимых помощника для нервной системы
Спокойные нервы и у мамы, и у сына (фото: pexels.com)⠀

Топ-3 незаменимых помощника для нервной системы

  1. Магний - нормализует сон, снижает раздражительность, тревожность и повышенную утомляемость. Если у ребенка синдром гиперактивности, магний - в помощь.

  2. Лецитин - фосфолипид, обеспечивает устойчивую работу нервной системы, улучшает работу мозга, дает энергию.

  3. Пчелиная пыльца - содержит практически все важнейшие жизненно необходимые компоненты: 18 аминокислот, витамины, 46 биоэлементов, ферменты. Пыльца повышает физическую выносливость, оказывает поддержку иммунной и нервной системе.

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И школьникам, и их родителям: врач назвала топ-3 незаменимых помощника для нервной системыУспеваемость ребенка в школе повысится (фото: pexels.com)

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Добавьте к этой "группе поддержки" здоровый сон, физическую активность - и ваш ребенок будет с удовольствием ходить в школу и показывать высокие результаты.

Эти же добавки очень рекомендую тревожным родителям. Принимайте магний, лецитин и пчелиную пыльцу вместе с ребенком - и в вашей семье будет покой и взаимопонимание.

Раньше врач рассказала, что нужно, чтобы щитовидка работала, как часы.

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