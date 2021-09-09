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І школярам, і їхнім батькам: лікар назвала топ-3 незамінних помічника для нервової системи

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Четвер 09 вересня 2021 09:01
І школярам, і їхнім батькам: лікар назвала топ-3 незамінних помічника для нервової системи Марина Сергєєва (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)
Автор: Тетяна Турчанікова

Розпочався новий навчальний рік. У когось діти пішли в перший клас, у когось - у випускний. Хтось вступив до вузу. Всі ці події пов'язані з переживаннями не тільки для батьків, але в першу чергу для самих дітей.

Як підтримати нервову систему, зняти тривожність і підняти успішність? Просто, якщо знати про три головних помічники. Їх назвала у своєму Instagram лікар-дієтолог Марина Сергєєва.

І школярам, і їхнім батькам: лікар назвала топ-3 незамінних помічника для нервової системи
Спокійні нерви і у мами, і у сина (фото: pexels.com)⠀

Топ-3 незамінних помічника для нервової системи

  1. Магній - нормалізує сон, знижує дратівливість, тривожність і підвищену стомлюваність. Якщо у дитини синдром гіперактивності, магній - в допомогу.

  2. Лецитин - фосфоліпід, забезпечує стійку роботу нервової системи, покращує роботу мозку, дає енергію.

  3. Бджолиний пилок - містить практично всі найважливіші життєво необхідні компоненти: 18 амінокислот, вітаміни, 46 біоелементів, ферменти. Пилок підвищує фізичну витривалість, надає підтримку імунній і нервовій системі.

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І школярам, і їхнім батькам: лікар назвала топ-3 незамінних помічника для нервової системиУспішність дитини в школі підвищиться (фото: pexels.com)

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Додайте до цієї "групи підтримки" здоровий сон, фізичну активність - і ваша дитина буде із задоволенням ходити в школу і показувати високі результати.

Ці ж добавки дуже рекомендую тривожним батькам. Приймайте магній, лецитин і бджолиний пилок разом з дитиною - і у вашій родині буде спокій і взаєморозуміння.

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