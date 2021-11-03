Шоколад и тесная одежда: врач назвала неожиданные причины изжоги

Изжога иногда возникает при беременности (фото: pexels.com)

Изжога - это заброс кислого содержимого желудка в пищевод, где всегда щелочная реакция, вызывающий жжение за грудиной и воспаление слизистой.

Многие между изжогой и повышенной кислотностью ставят знак =, в то время, как это вовсе не обязательно. Изжога может быть, наоборот, при низкой кислотности желудка. Не спешите пить антациды и ингибиторы ПП.

Врачебное название изжоги - гастроэзофагеальный (желудочно-пищеводный) рефлюкс. Изжога явление частое - встречается у 20-50 % населения.

Обратите внимание на слова о повышенной кислотности! В желудке даже при атрофическом гастрите, когда большая часть клеток, производящих соляную кислоту, исчезли, все равно будет слабокислая реакция и при забросе будут те же симптомы. Поэтому делать выводы по самому факту изжоги о степени кислотности крайне неверно.

Кроме этого, следствием плохой работы сфинктера, разделяющего пищевод и желудок, часто бывает низкая кислотность желудка, хотя и повышенная - не редкость. Просто организм считает, что можно не особо стараться защищать слизистую пищевода, раз в желудке не так уж кисло.

Часто причиной изжоги является кофе (фото: pexels.com)

Какие еще есть причины изжоги

Шоколад, кофе, крепкий чай,

Мята, цитрусовые,

Жирные блюда, горячие или спиртные напитки,

Пищевые непереносимости,

Дисплазия соединительной ткани,

Саркопения,

Переедание, еда на ночь,

Избыточный вес,

Курение и алкоголь,

Беременность,

Тесная, стягивающая живот одежда,

Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы,

Нарушение моторики желудка (активация симпатической НС),

Стресс и спазмированная диафрагма.

Если изжога возникает часто, то приводит к ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь), при этом возникают грубые нарушения глубоких слоев слизистой и нарушение работы сфинктера. Тут требуется очный врач.

Заброс может быть не только желудочного сока в пищевод, но и желчи, когда есть дисфункция пилорического (нижнего) сфинктера и заброс желчи в желудок. Причины - точно такие же.

Внимание: не стоит заниматься самолечением, обратитесь к врачу.