Шоколад и тесная одежда: врач назвала неожиданные причины изжоги

Часто люди обращаются с изжогой к врачу, не понимая, что всему виной… просто тесная одежда, и врач здесь не поможет.
Но, разумеется, это далеко не единственная причина изжоги. Врач-эндокринолог Диляра Лебедева в своем Instagram назвала целый список причин, которые вызывают изжогу - от некоторых из них вполне можно избавиться самостоятельно.
Изжога - это заброс кислого содержимого желудка в пищевод, где всегда щелочная реакция, вызывающий жжение за грудиной и воспаление слизистой.
Если изжога возникает часто, то приводит к ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь), при этом возникают грубые нарушения глубоких слоев слизистой и нарушение работы сфинктера. Тут требуется очный врач.
Заброс может быть не только желудочного сока в пищевод, но и желчи, когда есть дисфункция пилорического (нижнего) сфинктера и заброс желчи в желудок. Причины - точно такие же.
Внимание: не стоит заниматься самолечением, обратитесь к врачу.
Раньше врач назвала три неожиданных фактора, которые крадут энергию, отсюда постоянная усталость.