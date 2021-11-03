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Шоколад і тісний одяг: лікар назвала несподівані причини печії

Автор: Тетяна Турчанікова

Часто люди звертаються з печією до лікаря, не розуміючи, що всьому виною... просто тісний одяг, і лікар тут не допоможе.

Але, зрозуміло, це далеко не єдина причина печії. Лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва у своєму Instagram назвала цілий список причин, які викликають печію - від деяких з них цілком можна позбутися самостійно.

Печія іноді виникає при вагітності (фото: pexels.com)

Печія - це закид кислого вмісту шлунка в стравохід, де завжди лужна реакція, що викликає печіння за грудиною і запалення слизової.

  • Багато хто між печією і підвищеною кислотністю ставлять знак =, в той час, як це зовсім не обов'язково. Печія може бути, навпаки, при низькій кислотності шлунка. Не поспішайте пити антациди та інгібітори ПП.
  • Лікарська назва печії - гастроезофагеальний (шлунково-стравохідний) рефлюкс. Печія явище часте - зустрічається у 20-50% населення.
  • Зверніть увагу на слова про підвищену кислотність! У шлунку навіть при атрофічному гастриті, коли велика частина клітин, що виробляють соляну кислоту, зникли, все одно буде слабокисла реакція і при закиданні будуть ті ж симптоми. Тому робити висновки по сам факт печії про ступінь кислотності вкрай невірно.
  • Крім цього, наслідком поганої роботи сфінктера, що розділяє стравохід і шлунок, часто буває низька кислотність шлунка, хоча і підвищена - не рідкість. Просто організм вважає, що можна не особливо намагатися захищати слизову стравоходу, раз в шлунку не так вже кисло.

Часто причиною печії є кава (фото: pexels.com)

Які ще є причини печії

  • Шоколад, кава, міцний чай,
  • М'ята, цитрусові,
  • Жирні страви, гарячі або спиртні напої,
  • Харчові непереносимості,
  • Дисплазія сполучної тканини,
  • Саркопенія,
  • Переїдання, їжа на ніч,
  • Надлишкова вага,
  • Куріння і алкоголь,
  • Вагітність,
  • Тісний, стягуючий живіт одяг,
  • Грижі стравохідного отвору діафрагми,
  • Порушення моторики шлунка (активація симпатичної НС),
  • Стрес і спазмована діафрагма.

Якщо печія виникає часто, то призводить до ГЕРХ (гастроезофагеальна рефлюксна хвороба), при цьому виникають грубі порушення глибоких шарів слизової і порушення роботи сфінктера. Тут потрібен очний лікар.

Закид може бути не тільки шлункового соку в стравохід, але і жовчі, коли є дисфункція пілоричного (нижнього) сфінктера і закид жовчі в шлунок. Причини - точно такі ж.

Увага: не варто займатися самолікуванням, зверніться до лікаря.

Раніше лікар назвала три несподіваних фактори, які крадуть енергію, звідси постійна втома.

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