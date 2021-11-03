Шоколад і тісний одяг: лікар назвала несподівані причини печії

Часто люди звертаються з печією до лікаря, не розуміючи, що всьому виною... просто тісний одяг, і лікар тут не допоможе.
Але, зрозуміло, це далеко не єдина причина печії. Лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва у своєму Instagram назвала цілий список причин, які викликають печію - від деяких з них цілком можна позбутися самостійно.
Печія - це закид кислого вмісту шлунка в стравохід, де завжди лужна реакція, що викликає печіння за грудиною і запалення слизової.
Якщо печія виникає часто, то призводить до ГЕРХ (гастроезофагеальна рефлюксна хвороба), при цьому виникають грубі порушення глибоких шарів слизової і порушення роботи сфінктера. Тут потрібен очний лікар.
Закид може бути не тільки шлункового соку в стравохід, але і жовчі, коли є дисфункція пілоричного (нижнього) сфінктера і закид жовчі в шлунок. Причини - точно такі ж.
Увага: не варто займатися самолікуванням, зверніться до лікаря.
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