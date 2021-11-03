Шоколад і тісний одяг: лікар назвала несподівані причини печії

Печія іноді виникає при вагітності (фото: pexels.com)

Печія - це закид кислого вмісту шлунка в стравохід, де завжди лужна реакція, що викликає печіння за грудиною і запалення слизової.

Багато хто між печією і підвищеною кислотністю ставлять знак =, в той час, як це зовсім не обов'язково. Печія може бути, навпаки, при низькій кислотності шлунка. Не поспішайте пити антациди та інгібітори ПП.

Лікарська назва печії - гастроезофагеальний (шлунково-стравохідний) рефлюкс. Печія явище часте - зустрічається у 20-50% населення.

Зверніть увагу на слова про підвищену кислотність! У шлунку навіть при атрофічному гастриті, коли велика частина клітин, що виробляють соляну кислоту, зникли, все одно буде слабокисла реакція і при закиданні будуть ті ж симптоми. Тому робити висновки по сам факт печії про ступінь кислотності вкрай невірно.

Крім цього, наслідком поганої роботи сфінктера, що розділяє стравохід і шлунок, часто буває низька кислотність шлунка, хоча і підвищена - не рідкість. Просто організм вважає, що можна не особливо намагатися захищати слизову стравоходу, раз в шлунку не так вже кисло.

Часто причиною печії є кава (фото: pexels.com)

Які ще є причини печії

Шоколад, кава, міцний чай,

М'ята, цитрусові,

Жирні страви, гарячі або спиртні напої,

Харчові непереносимості,

Дисплазія сполучної тканини,

Саркопенія,

Переїдання, їжа на ніч,

Надлишкова вага,

Куріння і алкоголь,

Вагітність,

Тісний, стягуючий живіт одяг,

Грижі стравохідного отвору діафрагми,

Порушення моторики шлунка (активація симпатичної НС),

Стрес і спазмована діафрагма.

Якщо печія виникає часто, то призводить до ГЕРХ (гастроезофагеальна рефлюксна хвороба), при цьому виникають грубі порушення глибоких шарів слизової і порушення роботи сфінктера. Тут потрібен очний лікар.

Закид може бути не тільки шлункового соку в стравохід, але і жовчі, коли є дисфункція пілоричного (нижнього) сфінктера і закид жовчі в шлунок. Причини - точно такі ж.

Увага: не варто займатися самолікуванням, зверніться до лікаря.