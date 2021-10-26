Скорая помощь: нутрициолог рассказала, как быстро избавиться от отеков на лице

Быстрая помощь от отеков по утрам - это лимфодренажный массаж и гимнастика для лица. Но важно помнить, что лицо - это лишь вершина айсберга.

Локальный дренаж прекрасно подойдет в качестве утренней зарядки для лица, он поможет просто освежиться и продлить молодость. Но чтобы отеки не беспокоили и впредь, важно, чтобы избыточной жидкости, лимфе, было куда оттекать. Поэтому работать нужно комплексно, рассказала в своем Instagram нутрициолог Анна Биоториум.

Хотите видеть красавицу в зеркале утром, прекращаем пить чаек на ночь (фото: pexels.com) Хроническая усталость и проблемы с кишечником: нутрициолог назвала главные признаки кандиды Скорая помощь от отеков на лице: ⠀ Дыхание. Диафрагма - главная "помпа", которая обеспечивает смену давления в грудной и брюшной полости и обеспечивает ток жидкостей. Если она спазмирована, подсасывающий эффект будет сильно хуже. Движение. У лимфатических сосудов нет собственных клапанов. Поэтому лимфоток обеспечивается диафрагмой и нашими мышцами. В движении мышцы, как насосы, прокачивают жидкости, и гонят лимфу к сердцу. Осанка. Завернутые плечи, сутулая спина - блок на пути жидкостей. Как сейчас сидите? Питание и вода. Вряд ли, покушав солененького и остренького на ночь, залив это винишком, вы получите утром в зеркале свежую и отдохнувшую красавицу с лицом цвета лепестков розы. Также отеки любят тех, кто пьет слишком мало воды в течение дня и / или перед сном бахает чаек. Климат. Для многих туман и частые дожди - повод отекать постоянно. Кто-то, напротив, отекает в жарких странах. Но если предыдущие 4 пункта проработаны, то данный пункт будет иметь для вас наименьшую силу. Традиционно, наша красота и здоровье требуют глобального подхода. Но зачастую и простая зарядка для лица помогает посвежеть на глазах!