Готово за 30 минут: нутрициолог дала рецепт сытного и согревающего ужина
С наступлением зимних холодов так и тянет на сытную и горячую еду!
Нутрициолог Вероника Хуснутдинова поделилась в своем Instagram простым рецептом шепардского (пастушьего) пирога - вегетарианской версией.
Благодаря гхи и специям, этот пирог - комфортная и согревающая еда для холодного времени года. Это сытное блюдо: здесь достаточно белка за счет чечевицы и грибов.
Оценят даже вегетарианцы (фото: instagram.com/naturomama.ru)
Пастуший пирог - вегетарианская версия: пошаговый рецепт
Ингредиенты:
- 1 большой кочан цветной капусты, разделенной на соцветия
- 1 ст. чечевицы
- 2 стакана овощного бульона или воды
- 200 гр нарезанных шампиньонов или других грибов
- 4 ст. л. масла гхи
- 1 луковица
- 2 зубчика чеснока
- 2 большие моркови
- 3 стебля сельдерея
- 2 ч. л. сушеного тимьяна
- 2 ч. л. сушеного розмарина
- 4 ст. л. натуральной томатной пасты или тертых помидоров
- 4 ч. л. кокосового или яблочного уксуса
- 1 ч. л. соли
Еда для семейного ужина (фото: pexels.com)
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Приготовьте цветную капусту на пару или отварите 5 мин. Остудите и смешайте с 2 ст. л. масла гхи, чесноком, 1 / 4 ч. л. соли, измельчите с помощью блендера.
- Отварите чечевицу.
- Разогрейте сковородку, добавьте масло, слегка обжарьте шампиньоны, добавьте томатную пасту, кокосовый уксус, перемешайте, добавьте все нарезанные овощи.
- Тушите минут 7. Затем добавьте тимьян и розмарин, посолите, перемешайте, переложите в форму для запекания, сверху залейте пюре из цветной капусты и выпекайте в духовке 20-30 мин.
Приятного аппетита!