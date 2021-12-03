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Готово за 30 минут: нутрициолог дала рецепт сытного и согревающего ужина

Автор: Татьяна Турчаникова

С наступлением зимних холодов так и тянет на сытную и горячую еду!

Нутрициолог Вероника Хуснутдинова поделилась в своем Instagram простым рецептом шепардского (пастушьего) пирога - вегетарианской версией.

Благодаря гхи и специям, этот пирог - комфортная и согревающая еда для холодного времени года. Это сытное блюдо: здесь достаточно белка за счет чечевицы и грибов.


Оценят даже вегетарианцы (фото: instagram.com/naturomama.ru)

Пастуший пирог - вегетарианская версия: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

  • 1 большой кочан цветной капусты, разделенной на соцветия
  • 1 ст. чечевицы
  • 2 стакана овощного бульона или воды
  • 200 гр нарезанных шампиньонов или других грибов
  • 4 ст. л. масла гхи
  • 1 луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 большие моркови
  • 3 стебля сельдерея
  • 2 ч. л. сушеного тимьяна
  • 2 ч. л. сушеного розмарина
  • 4 ст. л. натуральной томатной пасты или тертых помидоров
  • 4 ч. л. кокосового или яблочного уксуса
  • 1 ч. л. соли

Еда для семейного ужина (фото: pexels.com)

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  2. Приготовьте цветную капусту на пару или отварите 5 мин. Остудите и смешайте с 2 ст. л. масла гхи, чесноком, 1 / 4 ч. л. соли, измельчите с помощью блендера.
  3. Отварите чечевицу.
  4. Разогрейте сковородку, добавьте масло, слегка обжарьте шампиньоны, добавьте томатную пасту, кокосовый уксус, перемешайте, добавьте все нарезанные овощи.
  5. Тушите минут 7. Затем добавьте тимьян и розмарин, посолите, перемешайте, переложите в форму для запекания, сверху залейте пюре из цветной капусты и выпекайте в духовке 20-30 мин.

Приятного аппетита!

Раньше нутрициолог переслила продукты от грибков и паразитов.

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