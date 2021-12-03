Готово за 30 хвилин: нутриціолог дала рецепт ситної та зігріваючої вечері
З настанням зимових холодів так і тягне на ситну і гарячу їжу!
Нутриціолог Вероніка Хуснутдінова поділилася у своєму Instagram простим рецептом шепардського (пастушого) пирога - вегетаріанської версією.
Завдяки дхі та спеціям, цей пиріг - комфортна і зігріваюча їжа для холодної пори року. Це ситне блюдо: тут досить білка за рахунок сочевиці і грибів.
Оцінять навіть вегетаріанці (фото: instagram.com/naturomama.ru)
Пастуший пиріг - вегетаріанська версія: покроковий рецепт
Інгредієнт:
- 1 великий качан цвітної капусти, розділеної на суцвіття
- 1 ст. сочевиці
- 2 склянки овочевого бульйону або води
- 200 гр нарізаних печериць або інших грибів
- 4 ст. л. масла дхі
- 1 цибулина
- 2 зубчики часнику
- 2 великі моркви
- 3 стебла селери
- 2 ч. л. сушеного чебрецю
- 2 ч. л. сушеного розмарину
- 4 ст. л. натуральної томатної пасти або тертих помідорів
- 4 ч. л. кокосового або яблучного оцту
- 1 ч. л. солі
Їжа для сімейної вечері (фото: pexels.com)
Приготування:
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Приготуйте цвітну капусту на пару або відваріть 5 хв, остудіть і змішайте з 2 ст.л. масла дхі, часником, 1 / 4 ч. л. солі, подрібніть за допомогою блендера.
- Відваріть сочевицю.
- Розігрійте сковорідку, додайте масло, злегка обсмажте печериці, додайте томатну пасту, кокосовий оцет, перемішайте, додайте всі нарізані овочі.
- Гасіть хвилин 7. Потім додайте чебрець і розмарин, посоліть, перемішайте, перекладіть у форму для запікання, зверху залийте пюре з цвітної капусти і випікайте в духовці 20-30 хв.
Приємного апетиту!