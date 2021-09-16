Если сохнут кожа и волосы: врач рассказала, как изменить уход за собой осенью

Женщины знают: в осеннее время часто страдает красота, сохнут кожа и волосы, меняется все самочувствие.
Врач-диетолог Марина Сергеева в своем Instagram назвала топ-3 причины, почему девушки не любят осень - и предложила схему, как это исправить. ⠀
И это происходит потому, что меняется атмосферное давление. На похолодание оно растет, на потепление падает. И в связи с этим начинают "гулять" и реагировать наши сосуды. Почему? Потому что нарушен тонус, возможно повреждена сосудистая стенка.
Женская молодость и красота: врач назвала всего три гормона, за которыми крайне важно следить
Качественная Омега-3 в хорошей дозировке - вам в помощь. Хорошая - это в районе 3000-3500 мг в сутки. Проверьте дозировку своей омеги.
Главный антиоксидант: нутрициолог рассказала, что есть, чтобы не болеть осенью
Начните делать это прямо сегодня - и я уверена, что ваше самочувствие заметно улучшится.
Раньше врач назвала неожиданные причины кома в горле: щитовидка тут ни при чем.