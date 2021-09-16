Якщо сохнуть шкіра та волосся: лікар розповіла, як змінити догляд за собою восени

Жінки знають: восени часто страждає краса, сохнуть шкіра і волосся, змінюється все самопочуття.
Лікар-дієтолог Марина Сергєєва у своєму Instagram назвала топ-3 причини, чому дівчата не люблять осінь - і запропонувала схему, як це виправити. ⠀
І це відбувається тому, що змінюється атмосферний тиск. На похолодання воно росте, на потепління - падає. І в зв'язку з цим починають "гуляти" і реагувати наші судини. Чому? Тому що порушений тонус, можливо пошкоджена судинна стінка.
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Якісна Омега-3 в хорошій дозуванні - вам на допомогу. Хороша - це в районі 3000-3500 мг на добу. Перевірте дозування своєї омеги.
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Почніть робити це прямо сьогодні - і я впевнена, що ваше самопочуття помітно покращиться.
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