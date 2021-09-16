Якщо сохнуть шкіра та волосся: лікар розповіла, як змінити догляд за собою восени

Восени змінюється самопочуття (фото: pexels.com)

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Метеозалежність і метеочутливість. Буває? Коли на кожен перепад температури ваш організм відгукується головним болем і тиском. У когось воно падає, у когось росте.

І це відбувається тому, що змінюється атмосферний тиск. На похолодання воно росте, на потепління - падає. І в зв'язку з цим починають "гуляти" і реагувати наші судини. Чому? Тому що порушений тонус, можливо пошкоджена судинна стінка.

Постійно холодно. Мерзнуть руки, ноги. Чому це відбувається? Найчастіша причина - дефіцит жирів в раціоні багатьох дівчат і жінок. Жири відповідають за терморегуляцію. Мало їмо жирів - будемо замерзати всю осінь і зиму.

Мерзнуть руки, ноги. Чому це відбувається? Найчастіша причина - дефіцит жирів в раціоні багатьох дівчат і жінок. Жири відповідають за терморегуляцію. Мало їмо жирів - будемо замерзати всю осінь і зиму. Сохне шкіра, волосся. Не дивуйтеся, але це знову дефіцити жирів. Хто не знає, жири - це головний будівельний матеріал клітинних мембран. Наскільки якісною і еластичною буде мембрана - залежить від якості і кількості жирів в раціоні.

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Жири, жири, побільше жирів (фото: pexels.com)

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Відновити еластичність судин, терморегуляцію і якість мембран клітин всього організму? Поділитися?

Якісна Омега-3 в хорошій дозуванні - вам на допомогу. Хороша - це в районі 3000-3500 мг на добу. Перевірте дозування своєї омеги.

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І, звичайно, харчування. Прибираємо надлишки швидких вуглеводів. Вони негативно впливають на якість судин, роблячи їх ламкими і крихкими.

Додаємо якісні рослинні масла холодного віджиму. Ідеально - кокосове масло, лляне, масло дхі або топлене, вершкове масло, авокадо, риба жирних сортів, ікра, сало.

Почніть робити це прямо сьогодні - і я впевнена, що ваше самопочуття помітно покращиться.