Как сохранить печень здоровой: список полезных продуктов на каждый день

Как питаться, чтобы печень была довольна (фото: pexels.com)

Список продуктов: лучшие друзья печени

Чеснок

Способствует активации энзимов, которые помогают печени очищаться. Также чеснок содержит 39 различных антибактериальных компонентов, которые убивают различные вредоносные бактерии. Лучше всего есть чеснок свежим.

Свекла

Также активирует энзимы печени. Кроме того, содержит элементы, позволяющие лучше усваивать жиры. Например, если у вас красная гусиная кожа на тыльной стороне верхней части рук, то это говорит о неусвоении жиров. Если нашли такое у себя, то свекла вам (и вашей печени) в помощь.

Брокколи (букеты)

Необычайно богата антиоксидантами и к тому же стимулирует выработку глутатиона. Глутатион, в свою очередь, помогает печени на обоих этапах ее детоксикации. Брокколи также содержит индол-3-карбитол, который помогает печени в переработке гормонов.

Грейпфрут

Стимулирует выработку желчи, а также помогает в очистке печени. Богат витамином С с биофлаваноидами, которые помогают этому витамину лучше усваиваться.

Руккола

Помогает печени вырабатывать необходимые энзимы, при помощи которых мы лучше расщепляем пищу.

Грецкие орехи

Увеличивают скорость кровотока, тем самым помогая печени в детоксикации нашего тела. Содержат полезные для мозга и нервной системы Омега-3 и ненасыщенные жирные кислоты.