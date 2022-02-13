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Як зберегти печінку здоровою: список корисних продуктів на кожен день

Автор: Тетяна Турчанікова

Кращий спосіб зберегти печінку здоровою – це профілактика. Тож варто переглянути своє ставлення до алкоголю, кави і готової їжі (напівфабрикатів) і мінімізувати їх вживання.

А ще варто додати в свій щоденний раціон більше овочів, зелені і гірких продуктів харчування.

Також є продукти, які буквально створені для того, щоб підтримати печінку, розповіла у своєму блозі про здорове харчування нутриціолог Катерина Йенсен.

Як харчуватися, щоб печінка була задоволена (фото: pexels.com)

Список продуктів: кращі друзі печінки

  • Часник

Сприяє активації ензимів, які допомагають печінці очищатися. Також часник містить 39 різних антибактеріальних компонентів, які вбивають різні шкідливі бактерії. Найкраще їсти часник свіжим.

  • Буряк

Також активує ензими печінки. Крім того, містить елементи, що дозволяють краще засвоювати жири. Наприклад, якщо у вас червона гусяча шкіра на тильній стороні верхньої частини рук, то це говорить про незасвоєння жирів. Якщо знайшли таке у себе, то буряк вам в допомогу.

  • Брокколі (букети)

Надзвичайно багата антиоксидантами і до того ж стимулює вироблення глутатіону. Глутатіон, у свою чергу, допомагає печінці на обох етапах її детоксикації. Брокколі також містить індол-3-карбітол, який допомагає печінці в переробці гормонів.

  • Грейпфрут

Стимулює вироблення жовчі, а також допомагає в очищенні печінки. Багатий вітаміном С з біофлаваноїдами, які допомагають цьому вітаміну краще засвоюватися.

  • Рукола

Допомагає печінці виробляти необхідні ензими, за допомогою яких ми краще розщеплюємо їжу.

  • Волоський горіх

Збільшують швидкість кровотоку, тим самим допомагаючи печінці в детоксикації нашого тіла. Містять корисні для мозку і нервової системи Омега-3 і ненасичені жирні кислоти.

Раніше нутриціолог назвала простий натуральний засіб від спека і болю.

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