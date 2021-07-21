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Как не сорваться при похудении: действенные советы

Автор: Марина Настевич

"Зашла вечером на кухню на 5 мин, очнулась, когда доедала торт". Знакомая ситуация? И таких историй очень много. Варианты разные, но исход один - срыв.

Тренер "Зважені та щасливі" и эксперт по похудению Марина Боржемская рассказала в Instagram, почему так происходит и как избежать срывов.

Многие прибегают к диетам, психологически постоянно себя терзают, и мучают организм дефицитами. Почему-то думая, что вот тут потерплю месяцок, а потом как достигну красивых форм, и как вернусь обратно к конфеткам и булочкам. К сожалению, с таким подходом все скинутые килограммы обязательно вернутся.

Забудьте про жесткие диеты! Вам необходимо перестроить свой рацион, чтобы кушать вкусно и полезно. Ваше питание должно содержать полезные макро и микронутриенты! Именно тогда не будет ни единого срыва.

Что еще нужно, кроме питания?

Начинайте утро со стакана воды, а в течение дня выпивайте не менее 1.5л чистой воды.

Завтракайте не позднее, чем через 1 час после пробуждения.

Обедайте в промежуток с 13:00-15:00. В тарелке должны быть жиры, белки и углеводы.


Иллюстративное фото (pexels.com)

Ужин - самый легкий прием пищи. Ложитесь спать в 21:00? Ужинайте в 17:30-18:00. Также можно поужинать в 19:00-20:00 - такой вариант подходит всем, кто ложиться спать около 23:00.

Если после ужина Вы испытаете чувство голода, значит не доедаете в течении дня. Пересмотрите свои завтраки и обеды, они могут быть более плотными. Или добавьте 1 перекус.

Чистые промежутки времени без еды рекомендуется выдерживать следующим образом:

  • при 3-х разовом питании (без перекусов) - 4-4,5 часа
  • при 3-х разовом питании с 1-2 перекусами - около 2-3 часов между всеми приемами пищи.

Напомним, что ранее диетолог Татьяна Лакуста рассказала, какие продукты лучше брать в дорогу в жаркое время года и чем прекусить в путешествии.

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