Как не сорваться при похудении: действенные советы

"Зашла вечером на кухню на 5 мин, очнулась, когда доедала торт". Знакомая ситуация? И таких историй очень много. Варианты разные, но исход один - срыв.
Тренер "Зважені та щасливі" и эксперт по похудению Марина Боржемская рассказала в Instagram, почему так происходит и как избежать срывов.
Многие прибегают к диетам, психологически постоянно себя терзают, и мучают организм дефицитами. Почему-то думая, что вот тут потерплю месяцок, а потом как достигну красивых форм, и как вернусь обратно к конфеткам и булочкам. К сожалению, с таким подходом все скинутые килограммы обязательно вернутся.
Забудьте про жесткие диеты! Вам необходимо перестроить свой рацион, чтобы кушать вкусно и полезно. Ваше питание должно содержать полезные макро и микронутриенты! Именно тогда не будет ни единого срыва.
Что еще нужно, кроме питания?
Начинайте утро со стакана воды, а в течение дня выпивайте не менее 1.5л чистой воды.
Завтракайте не позднее, чем через 1 час после пробуждения.
Обедайте в промежуток с 13:00-15:00. В тарелке должны быть жиры, белки и углеводы.
Иллюстративное фото (pexels.com)
Ужин - самый легкий прием пищи. Ложитесь спать в 21:00? Ужинайте в 17:30-18:00. Также можно поужинать в 19:00-20:00 - такой вариант подходит всем, кто ложиться спать около 23:00.
Если после ужина Вы испытаете чувство голода, значит не доедаете в течении дня. Пересмотрите свои завтраки и обеды, они могут быть более плотными. Или добавьте 1 перекус.
Чистые промежутки времени без еды рекомендуется выдерживать следующим образом:
Напомним, что ранее диетолог Татьяна Лакуста рассказала, какие продукты лучше брать в дорогу в жаркое время года и чем прекусить в путешествии.