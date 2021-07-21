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Як не зірватися при схудненні: дієві поради

Автор: Марина Настевич

"Зайшла ввечері на кухню на 5 хв, прокинулася, коли доїдала торт". Знайома ситуація? І таких історій дуже багато. Варіанти різні, але результат один - зрив.

Тренер "Зважені та щасливі" та експерт зі схуднення Марина Боржемська розповіла в Instagram, чому так відбувається і як уникнути зривів.

Багато хто вдається до дієт, психологічно постійно себе мучить, і мучить організм дефіцитами. Чомусь думаючи, що ось тут потерплю месяцок, а потім як досягну красивих форм, і як повернуся назад до цукерок і булочок. На жаль, з таким підходом всі скинуті кілограми обов'язково повернуться.

Забудьте про жорсткі дієти! Вам необхідно перебудувати свій раціон, щоб їсти смачно і корисно. Ваше харчування повинно містити корисні макро і мікронутрієнти! Саме тоді не буде жодного зриву.

Що ще потрібно, крім харчування?

Починайте ранок зі склянки води, а протягом дня випивайте не менше 1.5 л чистої води.

Снідайте не пізніше, ніж через 1 годину після пробудження.

Обідайте в проміжок з 13:00 - 15:00. У тарілці повинні бути жири, білки і вуглеводи.


Ілюстративне фото (pexels.com)

Вечеря - найлегший прийом їжі. Лягайте спати о 21:00? Вечеряйте о 17:30-18:00. Також можна повечеряти о 19:00-20:00 - такий варіант підходить всім, хто лягати спати близько 23:00.

Якщо після вечері ви відчуєте почуття голоду, значить не доїдаєте протягом дня. Перегляньте свої сніданки та обіди, вони можуть бути більш щільними. Або додайте 1 перекус.

Чисті проміжки часу без їжі рекомендується витримувати наступним чином:

  • при 3-х разовому харчуванні (без перекусів) - 4-4, 5 години
  • при 3-х разовому харчуванні з 1-2 перекусами - близько 2-3 годин між усіма прийомами їжі.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Тетяна Лакуста розповіла, які продукти краще брати в дорогу у жарку пору року і чим прекусити в подорожі.

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