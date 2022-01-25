Эти советы работают: нутрициолог рассказала, как вернуть волосам густоту и блеск

Густые, красивые, блестящие волосы – мечта любой женщины! И не только женщины. Ради этой мечты люди тратят время на салоны красоты, модные ампулы с витаминами, или просто маски для волос, сделанные дома.

Рецептов – миллион! Но что если, несмотря на все ваши усилия и питательные маски с репейным, касторовым маслом, яичными желтками, результатов это так и не принесло?