Эти советы работают: нутрициолог рассказала, как вернуть волосам густоту и блеск

Густые, красивые, блестящие волосы – мечта любой женщины! И не только женщины. Ради этой мечты люди тратят время на салоны красоты, модные ампулы с витаминами, или просто маски для волос, сделанные дома.
Рецептов – миллион! Но что если, несмотря на все ваши усилия и питательные маски с репейным, касторовым маслом, яичными желтками, результатов это так и не принесло?
Очевидно, дело в другом. А именно – во внутреннем сбое работы тела или недостатке питании и витаминов (и не то, что бы вы их не ели, просто они не усваиваются должным образом).
Нутрициолг Анна Гоголева в своем блоге о здоровом питании в Instagram рассказала, что именно влияет на рост, густоту и красоту волос.
Запомните: для роста и красоты волос нам нужны полезные и необходимые витамины B3, B5, B 6, а также кальций, цинк, магний, йод и другие микро- и макроэлементы.
Кальций усваивается через стенки кишечника – и если вы налегаете на простые углеводы, глютен, сладости и кисломолочные продукты – это может привести к "засорению" кишечника.
В этом случае поможет правильный детокс организма с помощью касторового масла. Это самый простой и безопасный для микрофлоры способ почистить организм и наладить усвояемость всех полезных веществ!
Раньше эндокринолог рассказала, почему многим не удается похудеть, откажитесь от трех диет.