Ці поради працюють: нутриціолог розповіла, як повернути волоссю густоту і блиск

Густе, красиве, блискуче волосся – мрія будь-якої жінки! І не тільки жінки. Заради цієї мрії люди витрачають час на салони краси, модні ампули з вітамінами, або просто маски для волосся, зроблені вдома.
Рецептів – мільйон! Але що як, незважаючи на всі ваші зусилля і живильні маски з реп'яховою, касторовою олією, яєчними жовтками, результатів це так і не принесло?
Очевидно, справа в іншому. А саме – у внутрішньому збої роботи тіла або нестачі харчуванні і вітамінів (і не те, що б ви їх не їли, просто вони не засвоюються належним чином).
Нутриціолг Анна Гоголєва у своєму блозі про здорове харчування в Instagram розповіла, що саме впливає на ріст, густоту і красу волосся.
Запам'ятайте: для росту і краси волосся нам потрібні корисні і необхідні вітаміни B3, B5, B 6, а також кальцій, цинк, магній, йод та інші мікро- і макроелементи.
Кальцій засвоюється через стінки кишечника – і якщо ви налягаєте на прості вуглеводи, глютен, солодощі та кисломолочні продукти – це може привести до "засмічення" кишечника.
В цьому випадку допоможе правильний детокс організму за допомогою касторової олії. Це найпростіший і безпечний для мікрофлори спосіб почистити організм і налагодити засвоюваність всіх корисних речовин!
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