Ці поради працюють: нутриціолог розповіла, як повернути волоссю густоту і блиск

Густе, красиве, блискуче волосся – мрія будь-якої жінки! І не тільки жінки. Заради цієї мрії люди витрачають час на салони краси, модні ампули з вітамінами, або просто маски для волосся, зроблені вдома.

Рецептів – мільйон! Але що як, незважаючи на всі ваші зусилля і живильні маски з реп'яховою, касторовою олією, яєчними жовтками, результатів це так і не принесло?