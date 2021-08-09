Не спешите в аптеку: нутрициолог призналась, какая еда поможет от изжоги и паразитоза
Еда - это гораздо больше, чем просто источник энергии. Каждый продукт обладает своими особенными свойствами. С помощью продуктов можно корректировать состояния не только тела, но и ума, и психики.
С помощью правильно подобранного набора продуктов можно восстанавливаться даже от тех заболеваний, которые не лечит современная медицина. Кроме того, они работают с причиной и, зачастую, не обладают побочными эффектами при правильном использовании.
Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Вероника Хуснутдинова. Она назвала список продуктов, которые используются при различных недомоганиях.
Какие продукты помогут от какой болезни, список
- Герпес - манго, мята
- Киста в щитовидной железе - настойка грецкого ореха
- Цистит, пиелонефрит - клюква, брусника
- Артрит - куркума, имбирь, сельдерей
- Изжога - тыквенное масло
- Ангина - свекла с натуральным уксусом
- Отрыжка - вода с лимонным соком или натуральным уксусом
- Газообразование - хурма, псиллиум, чай фенхель-кориандр-зира / тмин
- Боль в горле - масло какао
- Отеки - петрушка, клубника
- Раздраженный желудок - клубника, кора скользкого вяза, живица
- Отравление - вода с медом
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Еда может стать лекарством (фото: pexels.com)
- Паразитоз - тыквенные семечки, тыквенное масло, гвоздика, косточки папайи, чеснок
- Либидо - льняное масло, мака
- Укачивание - имбирь
- Панкреатит - батат, стевия, тыквенное масло
- Высокий холестерин - натуральный уксус + лецитин
- Загиб желчного пузыря, застой желчи - сырые яйца, кукурузные рыльца
- Поллиноз - крапива
- Недостаток прогестерона - сало, сливочное масло
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- Боль во время месячных - гранаты / гранатовый сок, имбирный чай (начинайте пить за пару дней ДО)
- Кашель - редька с медом
- Насморк, заложенность носа - куриный бульон, хрен, имбирь, папайя
- Несозревание яйцеклеток - гранаты (в некоторых случаях)
- Жировики - натуральный уксус + ферменты + псиллиум
- Язва желудка - сок белокочанной капусты
Раньше нутициолог назвала одно-единственное средство от гастрита и угревой сыпи.