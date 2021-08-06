Список антиоксидантов: нутрициолог назвала топ продуктов, которые продляют молодость

Что съесть, чтобы не просто насыться, а почистить организм и тем самым продлить молодость? Для этой цели подойдут продукты-антиоксиданты.

Они нужны для того, чтобы наши клетки не разрушались преждевременно. Если просто и не вдаваться в научные термины, то антиоксидантами называют вещества, способные замедлять окисление.