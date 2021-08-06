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Список антиоксидантів: нутриціолог назвала топ продуктів, які продовжують молодість

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П'ятниця 06 серпня 2021 09:09
Список антиоксидантів: нутриціолог назвала топ продуктів, які продовжують молодість Анна Біоторіум (instagram.com/biotorium)
Автор: Тетяна Турчанікова

Що з'їсти, щоб не просто наситися, а почистити організм і тим самим продовжити молодість? Для цієї мети підійдуть продукти-антиоксиданти.

Вони потрібні для того, щоб наші клітини не руйнувалися передчасно. Якщо просто і не вдаватися в наукові терміни, то антиоксидантами називають речовини, здатні сповільнювати окислення.

Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Анна Біоторіум.

Спробую коротко пояснити. У недалекому 1954 році біогеронтолог Денам Харман намагався знайти причину старіння і виявив вільні радикали.

Це такі типи високореакційних метаболітів, які природним чином виробляються в нашому організмі в результаті нормального обміну речовин і виробництва енергії.

  • Тобто, це такий природний біологічний відповідь на всякі екологічні токсини (сигаретний дим, вихлопні гази, ультрафіолет, техногенні випромінювання, всякого роду запалення і т. п.). Молекули вільних радикалів як би "неповноцінні хлопці", в них відсутні один або кілька електронів.
  • І ось ці "неповноцінні" (неповні) молекули атакують інші молекули, щоб зробити себе "нормальними хлопцями", тобто замінити свої відсутні частини. І ось ці реакції називаються "окислення", наше внутрішнє "іржавіння".
  • Такі реакції можуть створити ефект "снігової грудки": коли молекули крадуть один у одного, кожна з них стає новим вільним радикалом, залишаючи за собою сліди біологічної внутрішньої війни.

На сьогоднішній день вільні радикали пов'язують з більш ніж 60 різними захворюваннями.

І ось щоб з нашим організмом нічого такого не сталося, в цей бій запускається армія воїнів під назвою антиоксиданти. Ні, вони навіть не воїни, вони є донорами, точніше, донорами електронів.

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Список антиоксидантів: нутриціолог назвала топ продуктів, які продовжують молодістьВолоські горіхи - джерело здоров'я і молодості (фото:pexels.com)

  • Вони можуть розірвати ланцюгову реакцію вільних радикалів, жертвуючи їм свої електрони, але не перетворюючись на них самі. І поки в наших організмах є ці важливі мікроелементи, він буде в змозі протистояти старінню, викликаному повсякденним впливом забруднюючих речовин.

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Не впевнена, що вийшло коротко пояснити, але сподіваюся зрозуміло, що антиоксиданти нам вкрай важливі.

Продукти-антиоксиданти, які запобігають пошкодженню клітин організму:

  • риб'ячий жир,
  • гарбуз,
  • хурма,
  • гранат,
  • батат,
  • горіхи волоські,
  • какао-боби,
  • брусниця.

Раніше нутриціолог дала список продуктів для хорошої роботи жовчного міхура.

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