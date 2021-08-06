Список антиоксидантів: нутриціолог назвала топ продуктів, які продовжують молодість
Що з'їсти, щоб не просто наситися, а почистити організм і тим самим продовжити молодість? Для цієї мети підійдуть продукти-антиоксиданти.
Вони потрібні для того, щоб наші клітини не руйнувалися передчасно. Якщо просто і не вдаватися в наукові терміни, то антиоксидантами називають речовини, здатні сповільнювати окислення.
Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Анна Біоторіум.
Спробую коротко пояснити. У недалекому 1954 році біогеронтолог Денам Харман намагався знайти причину старіння і виявив вільні радикали.
Це такі типи високореакційних метаболітів, які природним чином виробляються в нашому організмі в результаті нормального обміну речовин і виробництва енергії.
- Тобто, це такий природний біологічний відповідь на всякі екологічні токсини (сигаретний дим, вихлопні гази, ультрафіолет, техногенні випромінювання, всякого роду запалення і т. п.). Молекули вільних радикалів як би "неповноцінні хлопці", в них відсутні один або кілька електронів.
- І ось ці "неповноцінні" (неповні) молекули атакують інші молекули, щоб зробити себе "нормальними хлопцями", тобто замінити свої відсутні частини. І ось ці реакції називаються "окислення", наше внутрішнє "іржавіння".
- Такі реакції можуть створити ефект "снігової грудки": коли молекули крадуть один у одного, кожна з них стає новим вільним радикалом, залишаючи за собою сліди біологічної внутрішньої війни.
На сьогоднішній день вільні радикали пов'язують з більш ніж 60 різними захворюваннями.
І ось щоб з нашим організмом нічого такого не сталося, в цей бій запускається армія воїнів під назвою антиоксиданти. Ні, вони навіть не воїни, вони є донорами, точніше, донорами електронів.
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- Вони можуть розірвати ланцюгову реакцію вільних радикалів, жертвуючи їм свої електрони, але не перетворюючись на них самі. І поки в наших організмах є ці важливі мікроелементи, він буде в змозі протистояти старінню, викликаному повсякденним впливом забруднюючих речовин.
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Не впевнена, що вийшло коротко пояснити, але сподіваюся зрозуміло, що антиоксиданти нам вкрай важливі.
Продукти-антиоксиданти, які запобігають пошкодженню клітин організму:
- риб'ячий жир,
- гарбуз,
- хурма,
- гранат,
- батат,
- горіхи волоські,
- какао-боби,
- брусниця.
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