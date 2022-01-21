Список вкусных продуктов: нутрициолог назвала углеводы, от которых не толстеешь

Не все углеводы одинаковы полезны. И каждый из них выполняет определенную функцию в нашем организме. Как же выбирать углеводы, чтобы оставаться стройными и не растолстеть?
Нутрициолог Евгения Хелс в своем блоге о здоровом питании в Instagram советует большую часть своего рациона отдавать сложным углеводам.
Крупы (особенно – безглютеновые):
Запеченные крахмалистые овощи:
А также помните о резистентных крахмалах, который не расщепляется ферментами поджелудочной железы, он достается бактериям нашего толстого кишечника, питая его микрофлору.
Что есть, чтобы не толстеть (фото: pexels.com)
Фрукты
Правила: не есть больше одного сладкого фрукта в день из этого списка.
Стараться есть не больше 40 гр фруктозы, а лучше соблюдать норму не больше 25 гр, если у вас есть метаболический синдром (инсулинорезистентность, например), то не больше 15 гр.
Остальное время употреблять фрукты с низким ГИ, это меньше 55!
Также употребляйте в рацион клетчатку, если хотите понизить общую гликемическую нагрузку приема пищи.
Раньше нутрициолог рассказала, какую опасность могут нести для здоровья фрукты.