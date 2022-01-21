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Список вкусных продуктов: нутрициолог назвала углеводы, от которых не толстеешь

Автор: Татьяна Турчаникова

Не все углеводы одинаковы полезны. И каждый из них выполняет определенную функцию в нашем организме. Как же выбирать углеводы, чтобы оставаться стройными и не растолстеть?

Нутрициолог Евгения Хелс в своем блоге о здоровом питании в Instagram советует большую часть своего рациона отдавать сложным углеводам.

Крупы (особенно – безглютеновые):

  • гречка,
  • киноа,
  • амарант,
  • пшено,
  • бурый рис – реже,
  • Если нет проблем с переносимостью глютена, то можно использовать пасту из твердых сортов пшеницы,
  • бездрожжевой хлеб, желательно из цельнозерновой крупы,
  • крупы, содержащие глютен – отдавать предпочтение тем, которые готовятся дольше 20 минут (геркулес, полба, спельта и прочее).

Запеченные крахмалистые овощи:

  • запеченная свекла,
  • запеченная тыква,
  • запеченный в мундире картофель,
  • батат,
  • запеченная морковь.

А также помните о резистентных крахмалах, который не расщепляется ферментами поджелудочной железы, он достается бактериям нашего толстого кишечника, питая его микрофлору.

  • Остуженный в холодильнике картофель,
  • охлажденный рис и паста,
  • бобы (отдайте предпочтение зеленым – свежим, в пользу приготовленным),
  • зеленые бананы,
  • мука из зеленых бананов – очень люблю готовить из нее десерты.

Что есть, чтобы не толстеть (фото: pexels.com)

Фрукты

Правила: не есть больше одного сладкого фрукта в день из этого списка.

  • 1 банан,
  • 150 гр манго,
  • 150 гр ананаса,
  • 1 хурма,
  • 150 гр винограда,
  • 2 инжира.

Стараться есть не больше 40 гр фруктозы, а лучше соблюдать норму не больше 25 гр, если у вас есть метаболический синдром (инсулинорезистентность, например), то не больше 15 гр.

Остальное время употреблять фрукты с низким ГИ, это меньше 55!

Также употребляйте в рацион клетчатку, если хотите понизить общую гликемическую нагрузку приема пищи.

Раньше нутрициолог рассказала, какую опасность могут нести для здоровья фрукты.

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