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Список смачних продуктів: нутріціолог назвала вуглеводи, від яких не товстішаєш

Автор: Тетяна Турчанікова

Не всі вуглеводи однакові корисні. І кожен із них виконує певну функцію в нашому організмі. Як же вибирати вуглеводи, щоб залишатися стрункими і не погладшати?

Нутриціолог Євгена Хелс у своєму блозі про здорове харчування в Instagram радить більшу частину свого раціону віддавати складним вуглеводам.

Крупи (особливо – безглютенові):

  • гречка,
  • кіноа,
  • амарант,
  • пшоно,
  • бурий рис – рідше,
  • Якщо немає проблем із переносимістю глютена, то можна використовувати пасту із твердих сортів пшениці,
  • бездрожжевий хліб, бажано з цільнозернової крупи,
  • крупи, що містять глютен – віддавати перевагу тим, що готуються довше 20 хвилин (геркулес, полба, спельта та інше).

Запечені крохмалисті овочі:

  • запечений буряк,
  • запечений гарбуз,
  • запечена в мундирі картопля,
  • батат,
  • запечена морква.

А також пам'ятайте про резистентні крохмалі, які не розщеплюються ферментами підшлункової залози, він дістається бактеріям нашого товстого кишечника, живлячи його мікрофлору.

  • Охолоджена в холодильнику картопля,
  • охолоджений рис та паста,
  • боби (надайте перевагу зеленим – свіжим, на користь приготованим),
  • зелені банани,
  • борошно із зелених бананів – дуже люблю готувати з неї десерти.

Що їсти, щоб не товстіти (фото: pexels.com)

Фрукти

Правила: немає більше одного солодкого фрукту на день з цього списку.

  • 1 банан,
  • 150 гр манго,
  • 150 гр ананасу,
  • 1 хурма,
  • 150 гр винограду,
  • 2 інжири.

Намагатися їсти не більше 40 гр фруктози, а краще дотримуватися норми не більше 25 гр, якщо у вас є метаболічний синдром (інсулінорезистентність, наприклад), то не більше 15 гр.

Решту часу вживати фрукти з низьким ГІ, це менше 55!

Також вживайте в раціон клітковину, якщо хочете знизити загальне глікемічне навантаження їжі.

Раніше нутріціолог розповіла, яку небезпеку можуть нести фрукти для здоров'я.

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