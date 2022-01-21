Список смачних продуктів: нутріціолог назвала вуглеводи, від яких не товстішаєш

Не всі вуглеводи однакові корисні. І кожен із них виконує певну функцію в нашому організмі. Як же вибирати вуглеводи, щоб залишатися стрункими і не погладшати?
Нутриціолог Євгена Хелс у своєму блозі про здорове харчування в Instagram радить більшу частину свого раціону віддавати складним вуглеводам.
Крупи (особливо – безглютенові):
Запечені крохмалисті овочі:
А також пам'ятайте про резистентні крохмалі, які не розщеплюються ферментами підшлункової залози, він дістається бактеріям нашого товстого кишечника, живлячи його мікрофлору.
Що їсти, щоб не товстіти (фото: pexels.com)
Фрукти
Правила: немає більше одного солодкого фрукту на день з цього списку.
Намагатися їсти не більше 40 гр фруктози, а краще дотримуватися норми не більше 25 гр, якщо у вас є метаболічний синдром (інсулінорезистентність, наприклад), то не більше 15 гр.
Решту часу вживати фрукти з низьким ГІ, це менше 55!
Також вживайте в раціон клітковину, якщо хочете знизити загальне глікемічне навантаження їжі.
Раніше нутріціолог розповіла, яку небезпеку можуть нести фрукти для здоров'я.