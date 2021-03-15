Сплошная польза: диетолог рассказала о здоровой и вкусной альтернативе кофе

Цикорий - здоровая альтернатива кофе из обжаренного корня, тоже горьковат и терпок, но в отличие от кофе не содержит кофеина. О том, почему стоит присмотреться к этому напитку повнимательнее рассказала диетолог Наталья Власюк.
На страничке в Instagram она пояснила, почему стоит предпочесть цикорий вместо кофе.
Основной полезный компонент цикория – инулин. Это пребиотик – растворимая клетчатка, особенно полезная для кишечной микрофлоры. Бифидобактерии, населяющие желудочно-кишечный тракт человека, обожают инулин!
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А еще цикорий:
Ускоряет выведение шлаков из организма и имеет желчегонное действие
Очень полезен беременным, т.к. снижает риск возникновения гестоза, изжоги, тяжести в желудке и запоров
Способствует расслаблению нервной системы, помогает при бессоннице
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Нормализует уровень инсулина и сахара в крови, уменьшает тягу к сладкому. В этом случае рекомендуется по 150 мл напитка за 20 минут до каждого приема пищи
Нормализует обменные процессы: уменьшает количество опасных триглицеридов, снижает риски развития атеросклероза
Рекомендуется людям, больным гипертонией, т.к. улучшает кровообращение, расширяет сосуды и "укомплектован" электролитами: калием, фосфором и магнием
Усиливать кровоток в предстательной железе, помогает в устранении застойных процессов малого таза и благотворно влияет на мужскую потенцию
Повышает устойчивость организма к воздействию патогенов, т.к. богат "золотой дюжиной" (см.в карусели), а также цинком и селеном
Улучшает тонус кожи, скорость восстановления коллагеновых волокон и заживление ран.
Советы по выбору цикория:
Растворимый (сухой, сублемированный) напиток обогащают синтетическими витаминами (природные погибают от огромных температур при высушивании).
Также в него добавляют средства от комкования и влаги!
Обращайте внимание на содержание в напитке инулина. В погоне за наживой некоторые производители добавляют вместо инулина более дешевый яблочный пектин.
Поэтому, чтобы напиток принес вам только пользу, стоит покупать только жидкий сгущенный цикорий и обязательно с маркировкой о процентном содержании инулина. Должно быть не менее 40г инулина на 100г продукта.
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Цикорий – лекарственное растение, поэтому лучше ограничиться 300 мл напитка в день.