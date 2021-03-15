Суцільна користь: дієтолог розповіла про здорову і смачну альтернативу кави

Цикорій - здорова альтернатива кави з обсмаженого кореня, теж гіркуватий і терпок, але на відміну від кави не містить кофеїну. Про те, чому варто придивитися до цього напою уважніше розповіла дієтолог Наталія Власюк.
На сторінці в Instagram вона пояснила, чому варто віддати перевагу цикорію замість кави.
Основний корисний компонент цикорію – інулін. Це пребіотик – розчинна клітковина, особливо корисна для кишкової мікрофлори. Біфідобактерії, що населяють шлунково-кишковий тракт людини, обожнюють інулін!
⠀
А ще цикорій:
Прискорює виведення шлаків з організму і має жовчогінну дію
Дуже корисний вагітним, бо знижує ризик виникнення гестозу, печії, тяжкості в шлунку і запорів
Сприяє розслабленню нервової системи, допомагає при безсонні
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Нормалізує рівень інсуліну і цукру в крові, зменшує тягу до солодкого. У цьому випадку рекомендується по 150 мл напою за 20 хвилин до кожного прийому їжі
Нормалізує обмінні процеси: зменшує кількість небезпечних тригліцеридів, знижує ризики розвитку атеросклерозу
Рекомендується людям, хворим на гіпертонію, т. до. покращує кровообіг, розширює судини і "укомплектований" електролітами: калієм, фосфором і магнієм
Підсилювати кровообіг в передміхуровій залозі, допомагає в усуненні застійних процесів малого таза і благотворно впливає на чоловічу потенцію
Підвищує стійкість організму до дії патогенів, т. к. багатий "золотий дюжиною" (см.в каруселі), а також цинком і селеном
Покращує тонус шкіри, швидкість відновлення колагенових волокон і загоєння ран.
Поради щодо вибору цикорію:
Розчинний (сухий, сублемований) напій збагачують синтетичними вітамінами (природні гинуть від величезних температур при висушуванні).
Також у нього додають засоби від грудкування і вологи!
Звертайте увагу на вміст в напої інуліну. У гонитві за наживою деякі виробники додають замість інуліну більш дешевий яблучний пектин.
Тому, щоб напій приніс вам тільки користь, треба купувати тільки рідкий згущений цикорій і обов'язково з маркуванням про відсотковий вміст інуліну. Повинно бути не менше 40 г інуліну на 100г продукту.
⠀
Цикорій – лікарська рослина, тому краще обмежитися 300 мл напою в день.