Сплошной позитив: диетолог назвала еду от сезонной депрессии для хорошего настроения

Еда – отличное лекарство от сезонной депрессии, способная справиться с упадническим настроем. Обладая множеством полезных питательных веществ, способствующих укреплению здоровья, некоторые продукты могут поднимать вам настроение и улучшать здоровье! Какие именно, рассказала диетолог Ольга Безуглая.

Эксперт заверила, что в мире существует еда,способная улучшить настроение, и она не обязательно должна быть сладкой. Топ продуктов для психологического иммунитета:

⠀

Перец чили

Неожиданно? Чем острее, тем лучше! Перец чили и другие острые перцы содержат капсаицин - вещество, которое и придает жгучий вкус, раздражает слизистую носа и рта. Мозг в этот момент получая сигнал, мгновенно реагирует на сильный раздражитель выработкой эндорфинов (гормонов удовольствия). Поэтому считается, что “горячая еда” поднимает настроение!



⠀

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Грецкие орехи

За счет содержания альфа-линоленовой кислоты, витамина Е, фолиевой кислоты, полифенолов и мелатонина они обеспечивают свое положительное действие на наше настроение и когнитивную функцию.

⠀

Зеленый чай

Содержит аминокислоту L-тианин, которая преодолевая гематоэнцефалический барьер запускает высвобождение тормозного нейромедиатора в мозгу, называемого гамма-аминомасляной кислотой (ГАМК), что вызывает расслабленное, но внимательное состояние, в то же время способствуя высвобождению улучшающих настроение гормонов дофамина и серотонина!



⠀

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эдамаме

Соевые бобы являются источником белка на растительной основе. Содержат достаточно широкий спектр аминокислот, в том числе и триптофан, который незаменим в производстве серотонина. Полезны также множеством витаминов и минералов, имеющих решающее значение для снижения риска хронических заболеваний и клетчаткой, которая помогает насытиться и почувствовать удовлетворение.

⠀

Лосось

Продукты богатые омега-3 жирными кислотами помогают нашему организму вырабатывать серотонин, не говоря уже о благотворном влиянии рыбы на ваше сердце и обмен веществ.



⠀

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Шоколад

За счет полифенолов какао, способных профилактировать когнитивный спад и плохое настроение, и которых больше в темном шоколаде.

Напомним, что ранее нутрициолог Анна Никольская озвучила список детокс-продуктов.

К слову, диетолог Тиана Фиалкова научила грамотно выбирать качественное мясо.