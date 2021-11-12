Способно возродить печень: нутрициолог назвала одно средство, нужное буквально каждому

"Это средство - лецитин, другими словами, мука подсолнечника, из которого отжали масло. Нет ни одного человека, которому не был бы полезен или противопоказан лецитин. Это абсолютно уникальная и незаменимая вещь. Положительное влияние лецитина на организм сложно переоценить".

В мире существует два вида лецитина: из сои (что совсем не заслуживает внимания, по понятным причинам) и лецитин подсолнечника.

Выбирать стоит лецитин подсолнечника (фото: pexels.com)

Наше ежедневное питание перенасыщено вредными жирами и жареными продуктами, что приводит к повышенному уровню плохого холестерина в крови. Простой способ избежать инфаркта и инсульта - понижать плохой холестерин с помощью лецитина.

Чем полезен лецитин

Благодаря лецитину сосуды очищаются,

лецитин стабилизирует работу нервной системы и печени,

стимулирует кроветворение,

помогает повысить сопротивляемость организма различным инфекциям,

защищает от влияния разнообразных токсичных веществ,

препятствует образованию атеросклероза.

Лецитин находится в каждой клетке человеческого организма. На него возложены важные обязанности. Больше всего лецитина содержится (в процентном соотношении от массы органа):

в печени - 65 %; в мозговых клетках - 30 %; в нервных тканях - 17 %.

Лецитин также есть в надпочечниках, сердце и других системах и органах. Иммунная, эндокринная, половая и пищеварительная системы используют лецитин ежеминутно для того, чтобы построить собственные клетки и при этом хорошо функционировать.

Нужен и здоровым, и болеющим (фото: pexels.com)

Дефицит лецитина в организме приводит к разнообразным заболеваниям:

ишемическая болезнь сердца;

атеросклероз;

язва двенадцатиперстной кишки и желудка;

нарушение печеночной функций - цирроз, гепатит;

аллергиям,

сказывается отрицательно на деятельности мозга и на функционировании нервной системы.

Помимо этого может нарушать протекание беременности и препятствовать нормальному процессу терапии онкологических заболеваний.

Недостаток в организме лецитина - это также кожные заболевания: псориаз, экзема, герпес, дерматит, аллергические реакции и многие другие болезни.

Почему лецитин полезен для печени

Основное место, где в организме содержится лецитин - это печень. Печень - это основной фильтр, которому приходится несладко из-за современных достижений: гербицидов, пестицидов, химических добавок, токсической бытовой химии и косметики, плохой экологии, чрезмерно обработанной жирной пищи, лекарственных препаратов, курения и так далее.

Поступление большого количества лецитина способно возродить печень. Она буквально состоит из лецитина.

Не менее важная роль принадлежит лецитину в становлении иммунитета. Он способствует общей защите всего организма от вирусов и бактерий.

Также лецитин участвуетв передаче нервных импульсов. Благодаря ему происходит усовершенствование деятельности мозга, улучшается память.

Особая роль лецитину принадлежит в защите ткани легких. Слой внутрилегочной ткани человека покры особым веществом, называющимся "сурфанкант".

Его роль в организме - защита альвеолы в легких от слипания во время выдоха и вдоха. Именно лецитин оказывает содействие при восстановлении сурфактанта. Поэтому важно принимать лецитин при / после пневмонии, бронхитов, астмы, туберкулеза.

Ослабленный разнообразными стрессами, организм нуждается в лецитине (фото: pexels.com)

Продукты, содержащие лецитин:

яичный желток, икра, зерна проросшей пшеницы, подсолнечник, молоко, пахта, орехи, изюм, печень, оливки, творог, сливочное масло, сметана.

Лецитин используется и разрушается каждый день. Ослабленный разнообразными стрессами, загрязнениями экологии, безмерным, некачественным и неправильным питанием, наш организм не может самостоятельно синтезировать нужное количество лецитина, не получает достаточное его количество с пищей.

Уже через несколько дней употребление лецитина улучшается качество желчи. Лецитин способствует предохранению организма от ожирения и появления камней в желчном пузыре. Нервы становятся крепче, стрессоустойчивость повышается, работа мозга и ЖКТ улучшается, происходит очистка организма, уходит лишний вес. Лецитин важно принимать при варикозном расширении вен для очистки сосудов. При поллинозе.

Как принимать лецитин

детям - по 1 ч. л.,

взрослым - по 1 ч. л. любым удобным способом. Можно, к примеру, добавлять в утренние каши.

Проконсультируйтесь со своим врачом перед применением средства.