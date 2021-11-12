Способно возродить печень: нутрициолог назвала одно средство, нужное буквально каждому

Специалисты по здоровому питанию уверены: даже в условиях современной жизни можно обойтись без всякой "химии", забыть о таблетках - и жить здорово.
Так, нутрициолог Анна Биоториум в своем Instagram поделилась средством, которое, по ее убеждению, нужно реально всем: детям и взрослым, болеющим и здоровым.
"Это средство - лецитин, другими словами, мука подсолнечника, из которого отжали масло. Нет ни одного человека, которому не был бы полезен или противопоказан лецитин. Это абсолютно уникальная и незаменимая вещь. Положительное влияние лецитина на организм сложно переоценить".
В мире существует два вида лецитина: из сои (что совсем не заслуживает внимания, по понятным причинам) и лецитин подсолнечника.
Наше ежедневное питание перенасыщено вредными жирами и жареными продуктами, что приводит к повышенному уровню плохого холестерина в крови. Простой способ избежать инфаркта и инсульта - понижать плохой холестерин с помощью лецитина.
Лецитин находится в каждой клетке человеческого организма. На него возложены важные обязанности. Больше всего лецитина содержится (в процентном соотношении от массы органа):
Лецитин также есть в надпочечниках, сердце и других системах и органах. Иммунная, эндокринная, половая и пищеварительная системы используют лецитин ежеминутно для того, чтобы построить собственные клетки и при этом хорошо функционировать.
Дефицит лецитина в организме приводит к разнообразным заболеваниям:
Основное место, где в организме содержится лецитин - это печень. Печень - это основной фильтр, которому приходится несладко из-за современных достижений: гербицидов, пестицидов, химических добавок, токсической бытовой химии и косметики, плохой экологии, чрезмерно обработанной жирной пищи, лекарственных препаратов, курения и так далее.
Поступление большого количества лецитина способно возродить печень. Она буквально состоит из лецитина.
Не менее важная роль принадлежит лецитину в становлении иммунитета. Он способствует общей защите всего организма от вирусов и бактерий.
Также лецитин участвуетв передаче нервных импульсов. Благодаря ему происходит усовершенствование деятельности мозга, улучшается память.
Особая роль лецитину принадлежит в защите ткани легких. Слой внутрилегочной ткани человека покры особым веществом, называющимся "сурфанкант".
Его роль в организме - защита альвеолы в легких от слипания во время выдоха и вдоха. Именно лецитин оказывает содействие при восстановлении сурфактанта. Поэтому важно принимать лецитин при / после пневмонии, бронхитов, астмы, туберкулеза.
Ослабленный разнообразными стрессами, организм нуждается в лецитине (фото: pexels.com)
яичный желток, икра, зерна проросшей пшеницы, подсолнечник, молоко, пахта, орехи, изюм, печень, оливки, творог, сливочное масло, сметана.
Лецитин используется и разрушается каждый день. Ослабленный разнообразными стрессами, загрязнениями экологии, безмерным, некачественным и неправильным питанием, наш организм не может самостоятельно синтезировать нужное количество лецитина, не получает достаточное его количество с пищей.
Уже через несколько дней употребление лецитина улучшается качество желчи. Лецитин способствует предохранению организма от ожирения и появления камней в желчном пузыре. Нервы становятся крепче, стрессоустойчивость повышается, работа мозга и ЖКТ улучшается, происходит очистка организма, уходит лишний вес. Лецитин важно принимать при варикозном расширении вен для очистки сосудов. При поллинозе.
Проконсультируйтесь со своим врачом перед применением средства.
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