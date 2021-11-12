Здатне відродити печінку: нутриціолог назвала один засіб, потрібний буквально кожному

"Цей засіб - лецитин, іншими словами, борошно соняшнику, з якого віджали олію. Немає жодної людини, якій не був би корисний або протипоказаний лецитин. Це абсолютно унікальна і незамінна річ. Позитивний вплив лецитину на організм складно переоцінити".

У світі існує два види лецитину: з сої (що зовсім не заслуговує на увагу, зі зрозумілих причин) і лецитин соняшнику.

Вибирати варто лецитин соняшнику (фото: pexels.com)

Наше щоденне харчування перенасичене шкідливими жирами і смаженими продуктами, що призводить до підвищеного рівня поганого холестерину в крові. Простий спосіб уникнути інфаркту та інсульту - знижувати поганий холестерин за допомогою лецитину.

Чим корисний лецитин

Завдяки лецитину судини очищаються,

лецитин стабілізує роботу нервової системи і печінки,

стимулює кровотворення,

допомагає підвищити опірність організму різним інфекціям,

захищає від впливу різноманітних токсичних речовин,

перешкоджає утворенню атеросклерозу.

Лецитин знаходиться в кожній клітині людського організму. На нього покладено важливі обов'язки. Найбільше лецитину міститься (в процентному співвідношенні від маси органу):

у печінці - 65 %; у мозкових клітинах - 30 %; у нервових тканинах - 17%.

Лецитин також є у надниркових залозах, серці та інших системах і органах. Імунна, ендокринна, статева і травна системи використовують лецитин щохвилини для того, щоб побудувати власні клітини і при цьому добре функціонувати.

Потрібен і здоровим, і хворим (фото: pexels.com)

Дефіцит лецитину в організмі призводить до різноманітних захворювань:

ішемічна хвороба серця;

атеросклероз;

виразка дванадцятипалої кишки і шлунку;

порушення печінкової функцій - цироз, гепатит;

алергія,

позначається негативно на діяльності мозку і на функціонуванні нервової системи.

Крім цього може порушувати перебіг вагітності і перешкоджати нормальному процесу терапії онкологічних захворювань.

Недолік в організмі лецитину - це також шкірні захворювання: псоріаз, екзема, герпес, дерматит, алергічні реакції і багато інших хвороб.

Чому лецитин корисний для печінки

Основне місце, де в організмі міститься лецитин - це печінка. Печінка - це основний фільтр, якому доводиться несолодко через сучасні досягнення: гербіциди, пестициди, хімічні добавки, токсичну побутову хімію та косметику, погану екологію, надмірно оброблену жирну їжу, лікарські препарати, куріння і так далі.

Надходження великої кількості лецитину здатне відродити печінку. Вона буквально складається з лецитину.

Не менш важлива роль належить лецитину в становленні імунітету. Він сприяє загальному захисту всього організму від вірусів і бактерій.

Також лецитин бере участь в передачі нервових імпульсів. Завдяки йому відбувається удосконалення діяльності мозку, поліпшується пам'ять.

Особлива роль лецитину належить у захисті тканини легенів. Шар внутрілегочной тканини людини покритий особливою речовиною, що називається "сурфанкант".

Його роль в організмі - захист альвеоли в легенях від злипання під час видиху і вдиху. Саме лецитин сприяє при відновленні сурфактанту. Тому важливо приймати лецитин при / після пневмонії, бронхітів, астми, туберкульозу.

Ослаблений різноманітними стресами, організм потребує лецитину (фото: pexels.com)

Продукти, що містять лецитин:

яєчний жовток, ікра, зерна пророслої пшениці, соняшник, молоко, пахта, горіхи, родзинки, печінка, оливки, сир, вершкове масло, сметана.

Лецитин використовується і руйнується кожен день. Ослаблений різноманітними стресами, забрудненнями екології, безмірним, неякісним і неправильним харчуванням, наш організм не може самостійно синтезувати потрібну кількість лецитину, не отримує достатню його кількість з їжею.

Вже через кілька днів вживання лецитину поліпшується якість жовчі. Лецитин сприяє запобіганню організму від ожиріння і появи каменів в жовчному міхурі. Нерви стають міцнішими, стресостійкість підвищується, робота мозку і шлунково-кишкового тракту поліпшується, відбувається очищення організму, йде зайва вага. Лецитин важливо приймати при варикозному розширенні вен для очищення судин. При полінозі.

Як приймати лецитин

дітям - по 1 ч. л.,

дорослим - по 1 ч.л. будь-яким зручним способом. Можна, наприклад, додавати в ранкові каші.

Проконсультуйтеся зі своїм лікарем перед застосуванням засобу.