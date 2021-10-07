Срочно к врачу: диетолог назвала признаки паразитов у ребенка

Многие родители списывают вечную усталость ребенка, его отказ от еды или тошноту по утрам на "чем-то отравился, перенапрягся, отдохнет - пройдет" и не ведут его к врачу. Но все перечисленные симптомы могут говорить, что у малыша завелись паразиты - и его нужно лечить.

Диетолог Марина Сергеева в своем Instagram назвала самые распространенные проблемы со здоровьем детей, с которыми приходится сталкиваться родителям. Не только паразитоз.

Хочется понимать своего ребенка с рождения (фото: instagram.com/hoskelsa)

Симптомы, которые говорят, что ребенку пора к врачу

плохо ест, тянет на сладкое и мучное, отстает в развитии, дефицит массы тела. Или ест много, неуемный аппетит, набирает вес, ожирение

в питании привередлив, отказывается от мяса, рыбы, жирных продуктов

не ест утром, потому что тошнит. Тошнить может и в течение дня. Часто жалуется на боль в животе

часто болеет: ОРЗ, ОРВИ, ангины, тонзиллиты, бронихиты. Болеет тяжело и подолгу. Воспаляются лимфоузлы

аллергия: пищевая, на растения, на кошку и т. д. Дерматиты, псориаз

тяжело обучается, синдром гиперактивности, или наоборот ребенок вялый и апатичный, быстро устает

Если узнаете в этих симптомах своего ребенка, очень рекомендую не пускать этот процесс на самотек. Вот как должен выглядеть здоровый ребенок: активный, с хорошим аппетитом, ест все необходимое растущему организму. Как заряженная батарейка, одним словом.

Дети "по умолчанию" веселые и активные (фото: pexels.com)

Все перечисленные симптомы можно смело примерять и ко взрослому человеку. Есть что-то похожее? Значит, есть повод задуматься о здоровье.

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Дети и питание: что должно вас насторожить

1. Если ваш ребенок отказывается от какой-то еды, например, мяса, яиц, рыбы (чаще это животные белки и жиры) - это может значит, что организм не может усвоить эти продукты.

Здесь вопросы к кислотности желудочного сока, к работе поджелудочной железы, к желчному пузырю. Если здесь есть проблемы, вы никогда не заставите ребенка есть мясо. Ему будет от него плохо. Это первая причина тяги к сладкому (углеводам). Есть что-то надо, а углеводы усваиваются легко. Но это не путь к здоровью.

2. Если утром тошнит. Скорее всего, это перегиб желчного пузыря - и желчь забрасывается в желудок.

Этот процесс нельзя запускать. В перспективе - гастрит, эррозии и язва желудка.

3. Аллергия - причины две: дефицит ферментов поджелудочной железы и паразиты.

Так работает наш иммунитет. Гистамин вырабатывается на чужеродные белки: паразитов и неусвоенный белок.

4. Гиперактивность, дефицит внимания или, наоборот, вялость и апатичность - это признаки паразитозов. Часто болеет ребенок - паразиты.

Многие до сих пор думают, что паразиты - это что-то из области фантастики, то настоятельно рекомендую пересмотреть свои взгляды. Паразиты настолько губительно влияют на детский организм, что мало не покажется.

В моей практике были и есть детки с аутизмом, эпилепсией. И мы вместе с родителями видим, как меняется состояние ребенка после хорошей противопаразитарной программы. Это совершенно другой ребенок.

Очень надеюсь, что я донесла до вас главную мысль: забота о здоровье наших детей - только наша забота.