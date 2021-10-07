Терміново до лікаря: дієтолог назвала ознаки паразитів у дитини
Багато батьків списують вічну втому дитини, її відмову від їжі або нудоту вранці на "чимось отруївся, перенапружився, відпочине - пройде" і не ведуть його до лікаря. Але всі перераховані симптоми можуть говорити, що у малюка завелися паразити - і його потрібно лікувати.
Дієтолог Марина Сергєєва в своєму Instagram назвала найпоширеніші проблеми зі здоров'ям дітей, з якими доводиться стикатися батькам. Не лише паразитоз.
Хочеться розуміти свою дитину з народження (фото: instagram.com/hoskelsa)
Симптоми, які говорять, що дитині пора до лікаря
- погано їсть, тягне на солодке і борошняне, відстає в розвитку, дефіцит маси тіла. Або їсть багато, невгамовний апетит, набирає вагу, ожиріння
- у харчуванні вибаглива, відмовляється від м'яса, риби, жирних продуктів
- не їсть вранці, тому що нудить. Нудити може і протягом дня. Часто скаржиться на біль у животі
- часто хворіє: ГРЗ, ГРВІ, ангіни, тонзиліти, броніхіти. Хворіє важко і довго. Запалюються лімфовузли
- алергія: харчова, на рослини, на кішку і т. д. дерматити, псоріаз
- важко навчається, синдром гіперактивності або, навпаки, дитина млява і апатична, швидко втомлюється
Якщо впізнаєте в цих симптомах свою дитину, дуже рекомендую не пускати цей процес. Ось як повинна виглядати здорова дитина: активна, з хорошим апетитом, їсть все необхідне зростаючому організму. Як заряджена батарейка, одним словом.
Діти "за замовчуванням" веселі та активні (фото: pexels.com)
Всі перераховані симптоми можна сміливо приміряти і до дорослої людини. Є щось схоже? Значить, є привід задуматися про здоров'я.
Терміново замінити: лікар назвала продукт, що знищує вітаміни і мінерали в організмі
Діти та харчування: що повинно вас насторожити
1. Якщо ваша дитина відмовляється від якоїсь їжі, наприклад, м'яса, яєць, риби (частіше це тваринні білки і жири) - це може значить, що організм не може засвоїти ці продукти.
- Тут питання до кислотності шлункового соку, до роботи залози, до жовчного міхура. Якщо тут є проблеми, ви ніколи не змусите дитину їсти м'ясо. Їй буде від нього погано. Це перша причина тяги до солодкого (вуглеводів). Їсти щось треба, а вуглеводи засвоюються легко. Але це не шлях до здоров'я.
2. Якщо вранці нудить. Швидше за все, це перегин жовчного міхура - і жовч закидається в шлунок.
- Цей процес не можна запускати. У перспективі - гастрит, ерозії і виразка шлунка.
3. Алергія - причини дві: дефіцит ферментів підшлункової залози і паразити.
- Так працює наш імунітет. Гістамін виробляється на чужорідні білки: паразитів і незасвоєний білок.
4. Гіперактивність, дефіцит уваги або, навпаки, млявість і апатичність - це ознаки паразитозів. Часто хворіє дитина - паразити.
- Багато хто до цих пір думає, що паразити - це щось з області фантастики, то настійно рекомендую переглянути свої погляди. Паразити настільки згубно впливають на дитячий організм, що мало не здасться.
У моїй практиці були і є дітки з аутизмом, епілепсією. І ми разом з батьками бачимо, як змінюється стан дитини після хорошої протипаразитарної програми. Це зовсім інша дитина.
Дуже сподіваюся, що я донесла до вас головну думку: турбота про здоров'я наших дітей - тільки наша турбота.
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