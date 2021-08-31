UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Без срывов на сладкое и лишних кило: врач рассказала, как наладить пищевое поведение⠀

Автор: Татьяна Турчаникова

Все знают: любые острые ощущения со временем притупляются. То же самое происходит с пищей. Человек стремится получить максимум удовольствия, совмещая еду быстрого приготовления с алкоголем, большим количеством сладкого, просмотром соцсетей, телевизором.

Такая стимуляция состояния счастья приводит к тому, что рецепторы, а вслед за ними и мозг, постепенно перестают реагировать на удовольствия и дозу приходится увеличивать. Это как с любой зависимостью - алкоголь, никотин…

Постоянная нагрузка на рецепторы истощает их и провоцирует пищевые срывы, рассказала в своем Instagram эндокринолог Катерина Григорьева. Количество еды приходится увеличивать, чтобы подарить себе минутную радость.

Такое пищевое поведение приводит к опасным последствиям:

  • к набору веса
  • недовольству собой
  • неспособности справиться со своими желаниями
  • к эмоциональной нестабильности
  • снижению уровня дофамина

Дофамин - гормон счастья, который отвечает за мотивацию и то самое ощущение, которое приходит к нам с достижением успехов.

Готовится быстро и не надоедает: нутрициолог дала рецепт вкусного и полезного завтрака

Когда обычное пирожное уже не радует... (фото: pexels.com)

Для здоровья всей семьи: нутрициолог дала простой рецепт блинов без глютена

Как вернуть дофамин: 7 шагов

1. Начните постепенно сокращать количество сладкого. Покупайте мини-пирожные и шоколадки вместо целого торта, кладите в рот по маленькому кусочку. Запивайте не колой, а чаем.

2. Себя нужно любить и баловать. Но если делать это в состоянии стресса и с помощью сладкого, зависимость только усилится. Есть много способов получить удовольствие, научитесь это делать без срывов на сладости.

3. Выходите за пределы комфорта, преодолевайте свои слабости: вместо телевизора и дивана прогуляйтесь в ближайший парк.

Начните со здорового завтрака (фото: pexels.com)

4. Если вы стали на путь правильного питания, не осуждайте людей, которые едят вредности. Наилучшее решение - относиться к ним без эмоций. Но на первых порах это нелегко.

5. Не обязательно переходить полностью на домашнее питание, отказывая себе в походах в кафе и рестораны. При желании и соответствующем настроении, там всегда можно найти подходящую вам еду.

6. Увеличивайте время между приемами пищи.

7. Не устраивайте себе развлечений перед сном.

Раньше врач рассказала, к чему может привести дефицит железа, грозит преждевременным старением.

Читайте LITE в Google News
Здоровое питаниеЗдоровая еда