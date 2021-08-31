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Без зривів на солодке і зайвих кіло: лікар розповіла, як налагодити харчову поведінку⠀

Автор: Тетяна Турчанікова

Всі знають: будь-які гострі відчуття з часом притупляються. Те ж саме відбувається з їжею. Людина прагне отримати максимум задоволення, поєднуючи їжу швидкого приготування з алкоголем, великою кількістю солодкого, переглядом соцмереж, телевізором.

Така стимуляція стану щастя призводить до того, що рецептори, а слідом за ними і мозок, поступово перестають реагувати на задоволення і дозу доводиться збільшувати. Це як з будь-якою залежністю: алкоголь, нікотин…

Постійне навантаження на рецептори виснажує їх і провокує харчові зриви, розповіла в своєму Instagram ендокринолог Катерина Григор'єва. Кількість їжі доводиться збільшувати, щоб подарувати собі хвилинну радість.

Така харчова поведінка призводить до небезпечних наслідків:

  • до набору ваги
  • невдоволення собою
  • нездатності впоратися зі своїми бажаннями
  • до емоційної нестабільності
  • зниженню рівня дофаміну

Дофамін - гормон щастя, який відповідає за мотивацію і те саме відчуття, яке приходить до нас з досягненням успіхів.

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1. Почніть поступово скорочувати кількість солодкого. Купуйте міні-тістечка і шоколадки замість цілого торта, кладіть в рот по маленькому шматочку. Запивайте не колою, а чаєм.

2. Себе потрібно любити і балувати. Але якщо робити це в стані стресу і за допомогою солодкого, залежність тільки посилиться. Є багато способів отримати задоволення, навчитья це робити без зривів на солодощі.

3. Виходьте за межі комфорту, долайте свої слабкості: замість телевізора і дивана прогуляйтеся в найближчий парк.

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4. Якщо ви стали на шлях правильного харчування, не засуджуйте людей, які їдять шкідливості. Найкраще рішення - ставитися до них без емоцій. Але на перших порах це нелегко.

5. Не обов'язково переходити повністю на домашнє харчування, відмовляючи собі в походах в кафе і ресторани. При бажанні і відповідному настрої, там завжди можна знайти підходящу вам їжу.

6. Збільшуйте час між прийомами їжі.

7. Не влаштовуйте собі розваг перед сном.

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