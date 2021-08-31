Без зривів на солодке і зайвих кіло: лікар розповіла, як налагодити харчову поведінку⠀

Така харчова поведінка призводить до небезпечних наслідків:

до набору ваги

невдоволення собою

нездатності впоратися зі своїми бажаннями

до емоційної нестабільності

зниженню рівня дофаміну

Дофамін - гормон щастя, який відповідає за мотивацію і те саме відчуття, яке приходить до нас з досягненням успіхів.

Готується швидко і не набридає: нутриціолог дала рецепт смачного і корисного сніданку

Коли звичайне тістечко вже не радує... (фото: pexels.com)

Для здоров'я всієї родини: нутриціолог дала простий рецепт млинців без глютену

Як повернути дофамін: 7 кроків

1. Почніть поступово скорочувати кількість солодкого. Купуйте міні-тістечка і шоколадки замість цілого торта, кладіть в рот по маленькому шматочку. Запивайте не колою, а чаєм.

2. Себе потрібно любити і балувати. Але якщо робити це в стані стресу і за допомогою солодкого, залежність тільки посилиться. Є багато способів отримати задоволення, навчитья це робити без зривів на солодощі.

3. Виходьте за межі комфорту, долайте свої слабкості: замість телевізора і дивана прогуляйтеся в найближчий парк.

Почніть зі здорового сніданку (фото: pexels.com)

4. Якщо ви стали на шлях правильного харчування, не засуджуйте людей, які їдять шкідливості. Найкраще рішення - ставитися до них без емоцій. Але на перших порах це нелегко.

5. Не обов'язково переходити повністю на домашнє харчування, відмовляючи собі в походах в кафе і ресторани. При бажанні і відповідному настрої, там завжди можна знайти підходящу вам їжу.

6. Збільшуйте час між прийомами їжі.

7. Не влаштовуйте собі розваг перед сном.⠀