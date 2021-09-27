Стимулирует желчеотток: нутрициолог назвала главный продукт для нормализации пищеварения
Чтобы нормализовать уровень сахара и наладить желчеотток, нужен один простой продукт: натуральный укус. Этот продукт также - ключевой для нормализации пищеварения.
Максимально полезен цельный непастеризованный укус, рассказала в своем Instagram нутрициолог Вероника Натуромама.
Такой уксус мутный, непрозрачный, содержит частицы уксусной матки - слизистой субстанции, содержащей колонии полезных бактерий, которые и отличают цельный уксус от обычного "прозрачного" (фильтрованного).
Яблоко или яблочный уксус - все равно полезно (фото: pexels.com)
Именно такой уксус является пробиотиком, способствует росту здоровых бактерий, помогает бороться с ростом патогенов и плесневыми грибами в кишечнике, содержит пищеварительные ферменты.
Натуральный уксус производят путем естественного брожения без добавления химических кислот. Для производства такого уксуса подходят только необработанные химией для транспортировки и хранения фрукты и ягоды! Из обработанных продуктов уксус естественным способом не получается.
У уксуса много положительных влияний на организм (фото: pexels.com)
Натуральный укус: полезные свойства
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Повышает кислотность желудочного сока, а значит, улучшает усвоение белка, стимулирует желчеотток
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Нормализует уровень сахара в крови, помогает поддерживать здоровые ответы инсулина после еды
- Помогает лучше переваривать пищу
- Снижает артериальное давление
- Здоровье кишечника
- Способствует росту здоровых бактерий и помогает бороться с ростом патогенов
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Как принимать:
употреблять столовую ложку уксуса в день
- до еды - разбавлять в стакане теплой воды и пить (лучше через трубочку)
- мариновать любые продукты, добавлять уксус в салаты и гарниры
Противопоказания:
- эрозийный гастрит
- язвенная болезнь
- повышенная кислотность
- если пить уксус без трубочки, могут желтеть зубы и повышаться чувствительность
- постоянное употребление уксуса может снижать калий
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