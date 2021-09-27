Стимулює жовчовідтік: нутриціолог назвала головний продукт для нормалізації травлення
Щоб нормалізувати рівень цукру і налагодити желчевідтік, потрібен один простий продукт: натуральний укус. Цей продукт також - ключовий для нормалізації травлення.
Максимально корисний цілісний непастеризований укус, розповіла в своєму Instagram нутриціолог Вероніка Натуромама.
Такий оцет каламутний, непрозорий, містить частинки оцтової матки - слизової субстанції, що містить колонії корисних бактерій, які і відрізняють цілісний оцет від звичайного "прозорого" (фільтрованого).
Яблуко або яблучний оцет - все одно корисно (фото: pexels.com)
Саме такий оцет є пробіотиком, сприяє зростанню здорових бактерій, допомагає боротися з ростом патогенів і пліснявими грибами в кишечнику, містить травні ферменти.
Натуральний оцет виробляють шляхом природного бродіння без додавання хімічних кислот. Для виробництва такого оцту підходять тільки необроблені хімією для транспортування і зберігання фрукти і ягоди! З оброблених продуктів оцет природним способом не виходить.
У оцту багато позитивних впливів на організм (фото: pexels.com)
Натуральний укус: корисні властивості
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Підвищує кислотність шлункового соку, а значить, покращує засвоєння білка, стимулює жовчовідтік
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Нормалізує рівень цукру в крові, допомагає підтримувати здорові відповіді інсуліну після їжі
- Допомагає краще перетравлювати їжу
- Знижує артеріальний тиск
- Здоров'я кишечника
- Сприяє зростанню здорових бактерій і допомагає боротися з ростом патогенів
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Як приймати:
вживати столову ложку оцту в день
- до їжі, розбавляти в склянці теплої води і пити (краще через трубочку)
- маринувати будь-які продукти, додавати оцет в салати і гарніри
Протипоказання:
- ерозійний гастрит
- виразкова хвороба
- підвищена кислотність
- якщо пити оцет без трубочки, можуть жовтіти зуби і підвищуватися чутливість
- постійне вживання оцту може знижувати калій
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