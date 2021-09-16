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Без отказа от выпечки: нутрициолог рассказала, кому можно есть глютен

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Четверг 16 сентября 2021 09:01
Без отказа от выпечки: нутрициолог рассказала, кому можно есть глютен Катерина Йенсен (фото: instagram.com/food4vita)
Автор: Татьяна Турчаникова

"Если у меня нет целиакии, то зачем мне отказываться от глютена?", - частый вопрос нутрициологу.

Конечно же! Поголовно всем от глютена отказываться необязательно. Но есть ситуации, в которых, действительно, лучше полностью убрать глютен:

- диареи,

- несформированный стул,

- боли в кишечнике,

- мигрени,

- отеки...

Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Катерина Йенсен.⠀

Без отказа от выпечки: нутрициолог рассказала, кому можно есть глютенИзредка позволить себе круассан может каждый (фото: pexels.com)

Но это необязательно для всех! Я далеко не всем советую убирать глютен из рациона. Тем не менее, я советую минимизировать его в вашем рационе: хлеб, макароны, выпечку, сладости, колбасы...

Без отказа от выпечки: нутрициолог рассказала, кому можно есть глютенКому можно глютен, а кому нет? (фото: pexels.com)

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Почему стоит уменшить количество глютена: некоторые причины

  • глютен является триггером (раздражителем) иммунитета, что может приводить к скрытым и вялотекущим воспалительным процессам.
  • глютен часто приводит ко вздутиям живота. Иногда достаточно просто минимизировать его в рационе, и оказывается, что не нужно было покупать кучу дорогих БАДов, чтобы решить проблему вздутия!
  • глютен часто ассоциируется с мигренями и головной болью другого характера
  • чувствительность к глютену (не целиакия!) может давать такие негативные эффекты, как истощение яичников и недостаток эстрогена.

Как узнать, нужно ли исключать глютен именно вам? Очень просто! Откажитесь от него на 2-4 месяца и посмотрите, станет ли вам лучше.

Раньше нутрициолог назвала простой способ почистить кишечник в домашних условиях.

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