Без отказа от выпечки: нутрициолог рассказала, кому можно есть глютен
"Если у меня нет целиакии, то зачем мне отказываться от глютена?", - частый вопрос нутрициологу.
Конечно же! Поголовно всем от глютена отказываться необязательно. Но есть ситуации, в которых, действительно, лучше полностью убрать глютен:
- диареи,
- несформированный стул,
- боли в кишечнике,
- мигрени,
- отеки...
Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Катерина Йенсен.⠀
Изредка позволить себе круассан может каждый (фото: pexels.com)
Но это необязательно для всех! Я далеко не всем советую убирать глютен из рациона. Тем не менее, я советую минимизировать его в вашем рационе: хлеб, макароны, выпечку, сладости, колбасы...
Кому можно глютен, а кому нет? (фото: pexels.com)
Щитовидка ни при чем: врач назвала неожиданные причины кома в горле
Почему стоит уменшить количество глютена: некоторые причины
- глютен является триггером (раздражителем) иммунитета, что может приводить к скрытым и вялотекущим воспалительным процессам.
- глютен часто приводит ко вздутиям живота. Иногда достаточно просто минимизировать его в рационе, и оказывается, что не нужно было покупать кучу дорогих БАДов, чтобы решить проблему вздутия!
- глютен часто ассоциируется с мигренями и головной болью другого характера
- чувствительность к глютену (не целиакия!) может давать такие негативные эффекты, как истощение яичников и недостаток эстрогена.
Как узнать, нужно ли исключать глютен именно вам? Очень просто! Откажитесь от него на 2-4 месяца и посмотрите, станет ли вам лучше.
Раньше нутрициолог назвала простой способ почистить кишечник в домашних условиях.