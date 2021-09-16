Без відмови від випічки: нутриціолог розповіла, кому можна вживати глютен

"Якщо у мене немає целіакії, то навіщо мені відмовлятися від глютену?", - часте питання нутриціологу.

Звичайно ж! Поголовно всім від глютену відмовлятися необов'язково. Але є ситуації, в яких, дійсно, краще повністю прибрати глютен:

- діарея,

- несформований стілець,

- болі в кишечнику,

- мігрень,

- набряки...