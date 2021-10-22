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Стоп диетам: нутрициолог рассказала, как похудеть без ограничений в еде

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Пятница 22 октября 2021 09:05
Стоп диетам: нутрициолог рассказала, как похудеть без ограничений в еде Нутрициолог Анна Макарова (фото: instagram.com/annamakarova25)
Автор: Татьяна Турчаникова

Мысли "хочу красивую фигуру" и" надо сесть на диету" почему-то часто ходят парой. Да, в диетах всех привлекает быстрый результат. Но есть одно "но": мало кто может длительное время придерживаться жесткого ограничения в рационе без вреда для своего здоровья и последующего срыва.

Об этом рассказала в своем Instagram нутрициолог Анна Макарова. Она заверила, что худеть лучше - вовсе без диет.

Стоп диетам: нутрициолог рассказала, как похудеть без ограничений в еде

Важно постепенно приучить себя к "правильной" еде (фото: instagram.com/annamakarova25)

Диеты - это временная мера, которую выбирают для получения мгновенного результата, не задумываясь о последствиях. Если регулярно устраивать себе "качели", т. е. сначала диета (жесткое ограничение), а после срыв (ем все подряд), то это - прямой путь к увеличению веса.

Диеты не учат решать задачу поддержания веса в долгосрочной перспективе. Организму не нравятся ограничения в еде, тем болем, если ее критически мало. Он начинает сопротивляться и включать механизм, при котором жир, наоборот, будет копиться. Снижать вес будет все сложнее и сложнее, т. к. организм начнет запасать энергию на случай очередного голода.

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Единственный эффективный метод поддерживать вес и при этом сохранять здоровье - это научить себя питаться регулярно, в меру и с полным набором нужных макронутиентов.

Стоп диетам: нутрициолог рассказала, как похудеть без ограничений в едеСо временем начинаешь просто кайфовать от полезной еды (фото: pexels.com)

Научно доказано, что отказ от старой привычки наступает постепенно с формированием новой в течение 45 дней (минимум). Сначала будет сложно, но, если планомерно следовать плану, вам начнет нравиться.

Невозможно сбросить вес, пока вы не измените свои пищевые привычки.

Раньше нутрициолог дала список продуктов, богатых йодом, незаменимы для щитовидки.

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