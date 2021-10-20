Сытно и полезно для всей семьи: нутрициолог рассказала, что есть для восполнения белка
Специалисты по здоровому питанию часто подчеркивают, что достаточное количество белка в рационе - просто необходимость для качественной жизни.
Вегетарианцам и веганам стоит особенно тщательно следить за количеством поступляемого с едой белка и выбирать натуральные продукты, которые помогут "добрать" суточную норму.
Нутрициолог Анна Биоториум в своем Instagram дала рецепт необычного омлета. Благодаря одному из ингредиентов - нуту - он будет сытным и полезным для всей семьи, так как станет дополнительным источником белка.
Нут и авокадо - к осени готовы (фото: pexels.com)
Нутовый омлет: рецепт
Ингредиенты:
- 1 стакан нутовой муки,
- 3 столовые ложки льняной муки / каши,
- пучок кинзы (или шпината, или другой зелени),
- 5 штуток оливок,
- 1 чайная ложка кумина,
- ½ чайной ложки куркумы,
- соль, перец по вкусу,
- 1 столовая ложка масла авокадо / гхи.
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Приготовление:
- Все сухие ингредиенты насыпьте в миску и хорошо перемешайте.
- Добавьте примерно 1/3 стакана воды и опять хорошо перемешайте.
- Мелко нарежьте зелень и оливки, добавьте в смесь и перемешайте.
- Нагрейте сковороду на среднем огне, добавьте масло.
- Залейте в нее порцию нашего омлета. Накройте крышкой и жарьте, пока омлет не начнет затвердевать сверху.
- Затем переверните омлет на другую сторону, подрумяньте его с обеих сторон. Убедитесь, что омлет пропекся весь.
- Подавать с муссом из авокадо.
Из нута можно приготовить массу вкусных блюд (фото: pexels.com)
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Мусс из авокадо: рецепт
Ингредиенты:
- 1 авокадо,
- 1 лайм,
- 1 столовая ложка оливкового масла,
- 1 зубчик чеснока,
- соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Очищенный авокадо положить в блендер.
- Добавить рубленный зубчик чеснока, выдавить сок лайма, влить ложку оливкового масла, немного посолить, поперчить.
- Пюрировать мусс до однородной консистенции.
Приятного аппетита!
Р.S.: один из ингредиентов, масло гхи, вы можете приобрести в магазине товаров для здоровья.
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