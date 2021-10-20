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Сытно и полезно для всей семьи: нутрициолог рассказала, что есть для восполнения белка

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Среда 20 октября 2021 18:01
Сытно и полезно для всей семьи: нутрициолог рассказала, что есть для восполнения белка Анна Биоториум (instagram.com/biotorium)
Автор: Татьяна Турчаникова

Специалисты по здоровому питанию часто подчеркивают, что достаточное количество белка в рационе - просто необходимость для качественной жизни.

Вегетарианцам и веганам стоит особенно тщательно следить за количеством поступляемого с едой белка и выбирать натуральные продукты, которые помогут "добрать" суточную норму.

Нутрициолог Анна Биоториум в своем Instagram дала рецепт необычного омлета. Благодаря одному из ингредиентов - нуту - он будет сытным и полезным для всей семьи, так как станет дополнительным источником белка.

Сытно и полезно для всей семьи: нутрициолог рассказала, что есть для восполнения белкаНут и авокадо - к осени готовы (фото: pexels.com)

Нутовый омлет: рецепт

Ингредиенты:

  • 1 стакан нутовой муки,
  • 3 столовые ложки льняной муки / каши,
  • пучок кинзы (или шпината, или другой зелени),
  • 5 штуток оливок,
  • 1 чайная ложка кумина,
  • ½ чайной ложки куркумы,
  • соль, перец по вкусу,
  • 1 столовая ложка масла авокадо / гхи.

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Приготовление:

  1. Все сухие ингредиенты насыпьте в миску и хорошо перемешайте.
  2. Добавьте примерно 1/3 стакана воды и опять хорошо перемешайте.
  3. Мелко нарежьте зелень и оливки, добавьте в смесь и перемешайте.
  4. Нагрейте сковороду на среднем огне, добавьте масло.
  5. Залейте в нее порцию нашего омлета. Накройте крышкой и жарьте, пока омлет не начнет затвердевать сверху.
  6. Затем переверните омлет на другую сторону, подрумяньте его с обеих сторон. Убедитесь, что омлет пропекся весь.
  7. Подавать с муссом из авокадо.

Сытно и полезно для всей семьи: нутрициолог рассказала, что есть для восполнения белкаИз нута можно приготовить массу вкусных блюд (фото: pexels.com)

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Мусс из авокадо: рецепт

Ингредиенты:

  • 1 авокадо,
  • 1 лайм,
  • 1 столовая ложка оливкового масла,
  • 1 зубчик чеснока,
  • соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Очищенный авокадо положить в блендер.
  2. Добавить рубленный зубчик чеснока, выдавить сок лайма, влить ложку оливкового масла, немного посолить, поперчить.
  3. Пюрировать мусс до однородной консистенции.

Приятного аппетита!

Р.S.: один из ингредиентов, масло гхи, вы можете приобрести в магазине товаров для здоровья.

Раньше нутрициолог посоветовала одно-единственное средство для тех, кто часто болеет.

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