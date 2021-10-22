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Стоп дієтам: нутриціолог розповіла, як схуднути без обмежень в їжі

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П'ятниця 22 жовтня 2021 09:05
Стоп дієтам: нутриціолог розповіла, як схуднути без обмежень в їжі Нутриціолог Анна Макарова (фото: instagram.com/annamakarova25)
Автор: Тетяна Турчанікова

Думки "хочу красиву фігуру" і" треба сісти на дієту " чомусь часто ходять парою. Так, в дієтах всіх приваблює швидкий результат. Але є одне "але": мало хто може тривалий час дотримуватися жорсткого обмеження в раціоні без шкоди для свого здоров'я і подальшого зриву.

Про це розповіла у своєму Instagram нутриціолог Анна Макарова. Вона запевнила, що худнути краще - зовсім без дієт.

Стоп дієтам: нутриціолог розповіла, як схуднути без обмежень в їжі

Важливо поступово привчити себе до "правильної" їжі (фото: instagram.com/annamakarova25)

Дієта - це тимчасовий захід, який вибирають для отримання миттєвого результату, не замислюючись про наслідки. Якщо регулярно влаштовувати собі "гойдалки", тобто спочатку дієта (жорстке обмеження) , а після зрив (їм все підряд), то це - прямий шлях до збільшення ваги.

Дієти не вчать вирішувати завдання підтримки ваги в довгостроковій перспективі. Організму не подобаються обмеження в їжі, тим більше, якщо її критично мало. Він починає чинити опір і включати механізм, при якому жир, навпаки, буде збиратися. Знижувати вагу буде все складніше і складніше, тому що організм почне запасати енергію на випадок чергового голоду.

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Єдиний ефективний метод підтримувати вагу і при цьому зберігати здоров'я - це навчити себе харчуватися регулярно, в міру і з повним набором потрібних макронутіентов.

Стоп дієтам: нутриціолог розповіла, як схуднути без обмежень в їжіЗ часом починаєш просто кайфувати від корисної їжі (фото: pexels.com)

Науково доведено, що відмова від старої звички настає поступово з формуванням нової протягом 45 днів (мінімум). Спочатку буде складно, але, якщо планомірно слідувати плану, вам почне подобатися.

Неможливо скинути вагу, поки ви не зміните свої харчові звички.

Раніше нутриціолог дала список продуктів, багатих йодом, незамінні для щитовидки.

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