При стрессе и для концентрации внимания: нутрициолог назвала неожиданную выгоду от популярного напитка

Много кофе, нет чая - минимум L- теанина. L-теанина - аминокислота, ее нельзя получить из пищи путём синтеза из других ферментов организма. По функциям:

улучшение психического состояния,

может увеличивать уровень определенных нейромедиаторов: серотонин, дофамин, которые влияют на настроение и помогают справиться со стрессом.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Что можно улучшить:

плюс концентрация внимания

расслабление

поддержка иммунной системы

снижает давление

Из ключевых – незаменим при напряжной мозговой деятельности! При регулярном приеме возникает стойкое ощущение благополучия, небольшое содержание кофеина в составе листьев зеленого чая не возбуждает, как кофе, т.к. урегулировано содержанием L-теанина. Рабочий, мощный антиоксидант.

Нутрициолог отметила, что речь идет именно о зеленом чее и чае матча.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Что касается кофе, то после выпитой чашки пик действия кофеина наступает через 30-40 мин. Кофеин может находиться в крови до 6 часов. Зависит от активности белка цитохрома CYP1A2 в печени.

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Сам кофе энергию не дает. В головном мозге кофеин связывается с рецепторами аденозина и снимает чувство усталости, но лишь на короткий период.

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Он берет энергию, которую организм отложил про запас. Долг все равно придется вернуть.

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Если у вас медленный метаболизм кофеина, не пейте кофе после 15, иначе - привет бессонница. Кофеин существенно снижает секрецию мелатонина и повышает чувствительность клеток к кортизолу.