При стресі і для концентрації уваги: нутриціолог назвала несподівану вигоду від популярного напою

Багато кави, немає чаю - мінімум L-теаніну. L-теанін - амінокислота, її не можна отримати з їжі шляхом синтезу з інших ферментів організму. По функціях:

поліпшення психічного стану,

може збільшувати рівень певних нейромедіаторів: серотонін, дофамін, які впливають на настрій і допомагають впоратися зі стресом.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Що можна поліпшити:

плюс концентрація уваги

розслаблення

підтримка імунної системи

знижує тиск

З ключових - незамінний при напруженій мозковій діяльності! При регулярному прийомі виникає стійке відчуття благополуччя, невеликий вміст кофеїну в складі листя зеленого чаю не збуджує, як кава, тому що врегульовано вмістом L-теаніну. Робочий, потужний антиоксидант.

Нутриціолог зазначила, що мова йде саме про зелений чай і чай матча

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Що стосується кави, то після випитої чашки пік дії кофеїну настає через 30-40 хв. Кофеїн може перебувати в крові до 6 годин. Залежить від активності білка цитохрому CYP1A2 в печінці.

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Кава енергію не дає. У головному мозку кофеїн зв'язується з рецепторами аденозину і знімає відчуття втоми, але лише на короткий період.

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Він бере енергію, яку організм відклав про запас. Борг все одно доведеться повернути.

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Якщо у вас повільний метаболізм кофеїну, не пийте каву після 15, інакше - привіт безсоння. Кофеїн істотно знижує секрецію мелатоніну і підвищує чутливість клітин до кортизолу.