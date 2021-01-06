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Судья проекта "МастерШеф" дала рецепт традиционной кутьи и узвара

Автор: Людмила Жукова

Приближается Святвечер в Украине. Ни для кого не секрет, что из 12 постных блюд на столе главными являются кутья и узвар. Судья "МастерШеф", известный кулинар Украины Лиза Глинская предлагает приготовить традиционные версии этих блюд.

"По поверью, кутья — это хозяйка, а узвар — хозяин. Делюсь с вами рецептом своей кутьи. Знаю, что в каждой семье, свой рецепт. Это, как с борщом, нет единственно верного варианта", — написала Лиза Глинская на своей странице в Instagram.

Рецепт кутьи

Вам понадобятся

  • 200 г пшеницы (перловки или спельты, 1 стакан объемом 250 мл)
  • 600 мл воды (2,4 стакана объемом 250 мл)
  • 30 г мака (2 ст. л.)
  • 50 г обжаренных грецких орехов (1,5−2 ст. л.)
  • сухофрукты (по желанию)
  • мед (по вкусу)
  • соль (по вкусу)

Ингредиенты для узвара:

  • сушеные груши
  • чернослив
  • вяленая вишня

Приготовьте кутью. 1. Промойте крупу. 2. Залейте водой в пропорции 1:3 и оставьте минимум на 5 часов. 3. Добавьте соль и отварите на среднем огне до готовности. Периодически помешивайте. 4. Добавьте мак, перемешайте. Накройте крышкой, оставьте на 15-20 минут.

Заправьте кутью узваром, медом, дроблеными орехами, а также по желанию сухофруктами.

Приготовьте узвар. Залейте сухофрукты водой и проварите. По словам Лизы, в него не нужно добавлять сахар.

Как мы ранее писали, Клопотенко дал необычный рецепт кутьи на Святвечер.

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