Суддя проекту "МастерШеф" дала рецепт традиційної куті та узвару

Наближається Святвечір в Україні. Ні для кого не секрет, що з 12 пісних страв на столі головними є кутя та узвар. Суддя "МастерШеф", відомий кулінар України Ліза Глинська пропонує приготувати традиційні версії цих страв.
"За повір'ям, кутя — це господарка, а узвар — господар. Ділюся з вами рецептом своєї куті. Знаю, що в кожній сім'ї свій рецепт. Це, як з борщем, немає єдино вірного варіанту", — написала Ліза Глинська на своїй сторінці в Instagram.
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Інгредієнти для узвару:
Приготуйте кутю. 1. Промийте крупу. 2. Залийте водою в пропорції 1:3 і залиште мінімум на 5 годин. 3. Додайте сіль і відваріть на середньому вогні до готовності. Періодично помішуйте. 4. Додайте мак, перемішайте. Накрийте кришкою, залиште на 15-20 хвилин.
Заправте кутю узваром, медом, подрібненими горіхами, а також за бажанням сухофруктами.
Приготуйте узвар. Залийте сухофрукти водою і проваріть. За словами Лізи, у нього не потрібно додавати цукор.
Як ми раніше писали, Клопотенко дав незвичайний рецепт куті на Святвечір.